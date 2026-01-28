Luz verde al puente entre Peñaflor y Villanueva de Gállego: conexión directa con la A-23

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una moción de Vox, que ha contado con el apoyo de todos los grupos y la única abstención de ZeC para construir un puente sobre el río Gállego y una carretera de conexión directa entre el barrio rural de Peñaflor de Gállego y Villanueva de Gállego con enlace a la A-23, y a incorporar en futuros presupuestos las partidas presupuestarias para llevar adelante la obra.

Otro apartado que se ha aprobado con la abstención del PSOE y ZeC es la petición de la colaboración institucional del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego, la Diputación Provincial de Zaragoza y del Gobierno de España para hacer realidad este proyecto.

Asimismo, se ha incorporado un tercer punto derivado de una enmienda transaccional del PSOE y a la que también ha aludido ZeC para mejorar las frecuencias de autobús y que se ha aprobado por unanimidad.

Una reivindicación de más de 15 años

El portavoz del grupo municipal de Vox, Julio Calvo, ha asegurado que los vecinos piden un puente, que además es una iniciativa de CHA de 2011 en las Cortes de Aragón. Se ha "ignorado" desde hace 15 años y ha apremiado a que desde el Gobierno de Aragón se haga el proyecto para evitar los 22 kilómetros de distancia, que en línea recta es poco más de 1 kilómetro si hubiera un puente, que además beneficiaría a Montañana.

Domínguez ha afeado que en 6 años de Gobiernos del PP "se ha tenido abandonada la Cartuja de Aula Dei con los frescos de Goya" y ha abogado porque en Peñaflor haya comercios para evitar salir del barrio rural para ir a comprar.

El concejal del grupo municipal del PSOE, Chema Giral, ha estimado que igual no se ha hecho el puente porque este barrio rural tiene muy pocos habitantes, 1.400 censados, comparado con los trabajadores que van a la Plataforma Logística.

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha estimado que es pertinente porque mejora la vida de vecinos de ambas localidades tanto en movilidad como en seguridad. Ha trasladado la reflexión de que el Gobierno de la ciudad y Vox trabajan por mejorar la vida de los vecinos es el camino correcto y ha confiado en que "siga siendo así".