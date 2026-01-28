'Manga ancha' para reconvertir locales en viviendas en zonas saturadas: Zaragoza reduce las limitaciones

Zaragoza amplía las calles en las que podrán reconvertirse locales en viviendas. El pleno del ayuntamiento ha aprobado este miércoles con caracter inicial una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirá aumentar la liberalización de los supuestos en los que permite convertir locales en viviendas. La medida ha contado con los votos a favor del PP y Vox, mientras que PSOE y ZeC han votado en contra al considerar que lo que hay que hacer es impulsar la construcción y la rehabilitación para que haya más viviendas dignas.

La modificación planteada por Urbanismo consiste en la supresión de una parte de un párrafo del artículo 2.3.23, en su apartado c, que dice lo siguiente: "Tampoco se admitirá la transformación en vivienda cuando el local se sitúe en las zonas saturadas delimitadas en aplicación de la ordenanza municipal de distancias mínimas y zonas saturadas, salvo que el servicio municipal competente informe (...) que se verifican las condiciones fácticas para la supresión de la zona (...)".

Ese epígrafe desaparecería y esa limitación quedaría eliminada, ampliando así el abanico de posibilidades para los propietarios de locales que quieran transformar su uso en residencial. Siguen vigentes, eso sí, otras restricciones, especialmente en los principales ejes comerciales de la capital aragonesa (existe un listado de calles, sobre todo en el centro de Zaragoza, así como en sus principales avenidas) y en los locales que están situados en edificios catalogados, fuera de ordenación o con riesgo de inundación, entre otras.

No es la primera modificación de esta normal, impulsada en 2021. En 2024, ya hubo cambios para dejar menos restricciones en las zonas saturadas, ya que inicialmente estaba prohibido cualquier tipo de conversión en esos ámbitos y, con los cambios introducidos hace dos años, se permitieron algunas excepciones.