EL PERIÓDICO entrevista a Natalia Chueca con motivo de San Valero
La regidora ha respondido a las preguntas de este diario en una entrevista que se publicará este jueves con motivo del día del patrón de Zaragoza
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se sentó este martes en la mesa de su despacho para responder a las preguntas de este diario en una entrevista que se publicará este jueves, 29 de enero, con motivo de San Valero, patrón de la capital aragonesa, un día muy especial para EL PERIÓDICO, que un año más organiza el reparto del roscón gigante en la plaza del Pilar.
Entre los asuntos que se tratan en la entrevista están las declaraciones de la propia alcaldesa, esta misma semana, en las que no se negaba a construir una segunda línea del tranvía en la ciudad en contra de lo que habían manifestado todos los dirigentes del PP hasta ahora. Chueca, en sus respuestas, también pronostica por dónde y cuánto va a crecer Zaragoza en los próximos años.
El avance de las obras de La Romareda y la polémica con el mantenimiento del Bizi también han formado parte de la tanda de preguntas a las que ha respondido la regidora y, como no podía ser de otra manera, las relaciones entre el PP y Vox han ocupado gran parte de la conversación después de que la ultraderecha anunciara su 'no' al proyecto de presupuestos de los populares para este año en la capital aragonesa.
