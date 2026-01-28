EL PERIÓDICO reparte este jueves miles de raciones de roscón para celebrar San Valero en Zaragoza

La festividad de San Valero, patrón de Zaragoza, vuelve a contar este jueves con el tradicional reparto de roscón en la plaza del Pilar de la mano de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, una cita multitudinaria en la que se repartirán miles de trozos de este dulce que vuelve a salir del obrador de la Pastelería Loa (Huesca).

El reparto será a partir de las 9.45 horas y el roscón irá acompañado de chocolate caliente, un clásico que cada año reúne a miles de zaragozanos y visitantes en torno a uno de los actos más populares de la jornada. En esta edición, el gigantesco dulce volverá a salir del obrador de la Pastelería Loa (Huesca), responsable de la elaboración por tercera vez tras las ediciones de 2023 y 2025. El dulce se presentará en 1.100 barras de 56 centímetros, una cifra que permitirá desplegar en la plaza un dulce de más de 600 metros de longitud.

El chocolate, como en años anteriores, será preparado por Grupo El Cachirulo, siendo el complemento perfecto para combatir el frío de enero y completar el desayuno más sanvalerero.

En el encuentro participarán el presidente del Grupo Prensa Ibérica, Javier Moll y la vicepresidenta, Arantza Sarasola, quienes estarán acompañados de directivos de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y representantes del Ayuntamiento de Zaragoza, entre ellos, la alcaldesa Natalia Chueca.

La Pastelería Loa, en Huesca, será la encargada de elaborar el gigantesco roscón de San Valero. / Jaime Galindo

La base del roscón será una masa de brioche elaborada a partir de masa madre, con un proceso cuidado que requiere tiempos de reposo y fermentación. Según detallan desde Loa, el trabajo comienza con una primera masada en la que se mezcla parte de la harina, la leche y la levadura. Esa masa se deja fermentar hasta que duplica su tamaño. Después de unas horas, se incorporan el resto de harina, leche y levadura junto al resto de ingredientes; se amasa de nuevo, se deja reposar y, por último, se forman las barras, a las que se le añade la decoración, se vuelve a dejar fermentar y se hornea.

Los patrocinadores que hacen posible este cita tan esperada son Fundación Caja Rural de Aragón, Grupo Los Vientos y FCC Medio Ambiente.

El reparto del gran roscón se ha convertido en uno de los momentos más esperados de San Valero. La cita en la plaza del Pilar marca el pistoletazo de salida a un día en el que Zaragoza se echa a la calle, con propuestas para todos los públicos y un ambiente que mezcla lo institucional y lo popular.

Roscón para todos

Además del reparto popular, la iniciativa mantiene su vertiente solidaria. Este año, Loa preparará roscones redondos rellenos de nata destinados a comedores sociales y centros asistenciales de Zaragoza.

Los roscones se repartirán en el Albergue Municipal, Casa Amparo, Comedor Social El Carmen y la Hermandad del Refugio. Un gesto social que permite que el día grande de la ciudad, San Valero, llegue también a quienes más lo necesitan, sumando tradición y compromiso social.