No te pierdas nada en San Valero: consulta la programación completa

El reparto del gran roscón que organiza este diario abrirá una jornada en la que el Ayuntamiento de Zaragoza volverá a desplegar una completa programación marcada por la tradición y la cultura que reúne cada año a miles de personas en el centro de la ciudad.

A partir de mañana, miles de personas se reunirán en el centro de la ciudad, inmersas en una jornada de tradiciones, entretenimiento y encuentro de los vecinos en las calles de Zaragoza. De esta forma, las propuestas de ocio, cultura y entretenimiento se desarrollarán hasta el 1 de febrero.

El reparto del tradicional roscón, la jornada de puertas abiertas del Ayuntamiento de Zaragoza la bandera floral, el Tragachicos y el León Garganchón, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, la música popular y los conciertos al aire libre componen los ejes centrales del Día de San Valero, mientras que el resto de la programación incorpora rondas joteras, festivales musicales y espectáculos itinerantes, entre los que destaca Quimera y Aquiles, una gran propuesta de teatro de calle.

San Valero 2026 comienza hoy con la Ronda del Gallo, con los prestigiosos cantadores de jota Nacho del Río y Beatriz Bernad como padrinos. Desde las 19.00 horas, este recorrido folclórico por el centro transitará por la Plaza de la Magdalena, calle Mayor, Pedro Ramírez, San Lorenzo, Coso, Heroísmo y calle Asalto, para retornar de nuevo a la Plaza de la Magdalena. Esa misma tarde, Harinera ZGZ acogerá el espectáculo Agustina y Valero van de terapia, de Teatro Indigesto.

Programación infantil, bandas y rondas

El público infantil y familiar tendrá un papel destacado durante todo el día 29, con diferentes propuestas como la salida, a las 11.00 horas, de la Comparsa de Gigantes, Cabezudos y Caballitos, que recorrerá desde la Plaza del Pilar el entorno del Casco Histórico (Don Jaime I, calle Manifestación, Alfonso I y Plaza del Pilar); el León Garganchón (Fuente de Goya – Plaza del Pilar) y el Tragachicos (Plaza de Salamero). A estas actividades se suma el espectáculo infantil Los Tropezantes, de Almozandia Teatro, acompañado del reparto de roscón infantil en la plaza de la Delegación del Gobierno.

Esta mañana de San Valero se completará con propuestas profundamente arraigadas en la cultura popular zaragozana, como las actuaciones joteras de los grupos Danzar y L'Ausín, en el escenario de la Fuente de la Hispanidad, así como la música de Malayer Band de Torrero o la Banda de Música de Casetas, en la plaza de San Pedro Nolasco.

La Asociación de Vecinos Arrabal ha organizado visitas guiadas al Centro de Interpretación de San Lázaro y el concierto de la Banda de Cornetas y Tambores en la iglesia de Nuestra Señora de Altabás.

Mañana, 30 de enero, a las 19 horas la Sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza acogerá un desfile de indumentaria aragonesa, con entrada gratuita hasta completar aforo. Por la noche, recorrerán las calles del centro las rondas joteras de Raíces de Aragón y la de la Banda de Gaitas de Boto Aragonesas. La primera partirá a las 20 horas de la Plaza José Sinués y seguirá por San Andrés, San Jorge, San Pedro Nolasco, Hermanos Argensola, Cedro, Santa Marta, Dormer, Cisne y Plaza de La Seo. La segunda recorrerá desde las 20.30h la Plaza Ariño, Plaza Santa Cruz, Espoz y Mina, San Braulio, Molino, Alfonso I, Torrenueva y Plaza San Felipe.

La música, la gran protagonista La música volverá a ser uno de los grandes atractivos del Día de San Valero, con conciertos y actuaciones de distintos estilos. El Festi "Valero", con la colaboración de Aragón Radio, reunirá en la Plaza de la Justicia a Zambra, Jimmy J. Moore, Ester Vallejo y Direi, destacados artistas del panorama musical aragonés. Como novedad, "Festi Valero" amplía sus actuaciones a los días 31 de enero y 1 de febrero, en el escenario de la Delegación del Gobierno. El día 31 estará destinado a la juventud, con los conciertos de Ferrán y Willowisp, mientras que el 1 de febrero se enfocará a la música folk, con las actuaciones de Prospekt y El Vicio del Duende.

Cambios en la movilidad

Dos jornadas de las cinco que componen este año los actos con motivo del Día de San Valero, van a necesitar ciertos cambios en la movilidad del centro de Zaragoza. Mañana, el 29 de enero, se producirá el desvío del tráfico de la calle Don Jaime entre las 11:00 y las 12:00 horas por el paso de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos.

Por otra parte, el 31 de enero, el espectáculo itinerante que se va a desarrollar en el paseo de la Independencia hará que se corte esta avenida entre las 16:00 y las 21.00 horas, que afectará al la circulación del tranvía entre Plaza Aragón y Murallas, con bucles durante este tramo horario. También los autobuses y todo el tráfico rodado desde la Plaza de España hasta la Plaza de Aragón.

