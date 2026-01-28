Pitos y vuvucelas en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza: el plan de refuerzo municipal tendrá que esperar

La tensión por la gestión municipla ha vuelto este miércoles alpleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha rechazado, con los votos en contra del PP y Vox, una moción que ha apoyado ZeC, en la que se pedía al Gobierno de la ciudad elaborar y ejecutar un plan de refuerzo de la plantilla municipal, que garantice el funcionamiento efectivo de los servicios públicos y atienda de manera prioritaria a los servicios considerados esenciales y prioritarios. Los representantes de los trabajadores han lamentado la decisión y han alzado la voz de forma constante, con interrupciones al discurrr del debate. Además de exhibir pancartas han propinado silbidos, pitidos y hasta el ruido de una vuvucela.

La moción también recogía crear empleo público neto, superando la mera tasa de reposición cuando resulte necesario por la asunción de nuevos servicios públicos, el incremento del volumen de los servicios actualmente prestados y el crecimiento real de la ciudad. Otro apartado instaba al consistorio a poner en marcha una mesa de negociación en la que se aborden "de manera específica los servicios prioritarios y esenciales de la ciudad", así como el estudio, definición y mejora de sus condiciones retributivas.

A pesar de las quejas de la plantilla, el equipo de gobierno municipal no se ha comprometido con la propuesta socialista. La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha dicho que la moción defiende los servicios esenciales y sus trabajadores a los que se reconocen "con el salario y las condiciones laborales no con una foto".

Ranera ha criticado que en la ciudad "se incumple el pacto convenio" porque no se contempla la subida salarial del 1,5% en el proyecto del presupuesto de 2026 según ha dicho haber comprobado. Además, ha explicado que los trabajadores municipales hacen horas extras mientras se externalizan servicios por lo que exigido una reunión de la mesa sectorial.

Por su parte, el concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha alertado de que la derecha "se quiere cargar los servicios públicos" con la externalización de servicios, que presentan unas plantillas con más jefes y menos empleados". A su vez, el concejal de Vox, David Flores, ha precisado que el problema no es la falta de personal, sino la sobredimensión de una administración que asume competencias que no le corresponden "generando una maquinaria cada vez más costosa para el contribuyente". La ultraderecha alega que la corporación "Es una bestia que se va alimentado del dinero e impuesto de los ciudadanos". Ha reconocido que con el PP "no ha engordado con tanta rapidez, pero no ha adelgazado un solo gramo".

Menos temporalidad

A la hora de justificar el voto negativo, el concejal de Régimen Interior y Participación, Alfonso Mendoza, ha replicado a Ranera que no solo hay que pagar los trabajadores, sino dignificar su trabajo como "a los maquinistas que se estrellan constantemente por una mala gestión". En este sentido ha comparado que en 2019 en el Ayuntamiento había 5.092 empleados y en la actualidad son casi 5.300, la temporalidad era de cerca del 19% y ahora ronda el 2%, con una tasa de cobertura de casi el cien por cien en la Policía Local y el Cuerpo de Bomberos, a los que la izquierda "casi dejó morir de inanición al no cubrir las vacantes".

Por su parte, la portavoz socialista ha exigido "ser justos" con los trabajadores municipales y para ello hay que reforzar la plantilla que se hace "con pasta" y ahora hay recursos económicos. Los trabajadores han mostrado pancartas con la pregunta Si la ciudad crece, ¿por qué la plantilla no? o Más personal y mejor pagado. Los sindicatos con representanción en el Ayuntamiento de Zaragoza han mostrado su decepción por la actitud de los representantes políticos "y la nula voluntad por llegar a acuerdos y de atender las necesidades de la plantilla".