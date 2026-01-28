Se vende piso de tres habitaciones con terraza en un bonito barrio de Zaragoza por 185.000 euros

La vivienda es la principal preocupación de todos los españoles y los aragoneses no son una excepción. Los pisos y las casas, ya sean de segunda mano u obra nueva, no paran de subir y cada tienes que invertir más dinero para poder dar la entrada. Zaragoza ha sido durante bastante tiempo la excepción dentro de las grandes ciudades como Madrid o Barcelona donde encontrar una vivienda a la venta no está al alcance de cualquier presupuesto.

Sin embargo, los precios han subido considerablemente también en la capital aragonesa donde encontrar un proyecto de obra nueva por debajo de 300.000 euros es 'misión imposible' si no se trata de VPO. Por otro lado, las viviendas de segunda mano también tienen un valor cada vez más alto y es complicado encontrar algun piso con al menos dos habitaciones por menos de 200.000 euros.

Hay algunos barrios de toda la vida de Zaragoza como Valdefierro o San José que están viviendo una transformación gracias a la llegada de nuevos proyectos inmobiliarios. Las casas nuevas se integran en un paisaje donde no falta el comercio de proximidad.

Mientras, hay otros barrios que se han ganado una fama por las zonas verdes o la tranquilidad que también atraen a nuevos vecinos. Uno de ellos es La Bombarda donde echando un vistazo al portal inmobiliario tucasa.com hemos encontrado una gran oferta para convertirte en propietario. Se trata de un piso de tres dormitorios con terraza, un trastero de más de 80 metros cuadrados que se vende por 185.000 euros.

Amplio-salón comedor

La vivienda está situada en la zona de Monsalud con salida directa a la Avenida Navarra en las proximidades del Centro Comercial Augusta y la Estación Delicias, otro barrio que está creciendo a pasos agigantados gracias a un impulso inmobiliario. El piso, situado en una zona residencial, cuenta con una distribución de dos dormitorios dobles, uno individual, un amplio salón-comedor para recibir a todos tus invitados, un baño completo y una cocina independiente totalmente amueblada con acceso a una pequeña galería donde poder guardar todos los trastos.

La cocina de la vivienda a la venta en La Bombarda / TUCASA.COM

La casa, que está a la venta por 185.000 euros, está equipada con calefacción, agua caliente central, ventanas de aluminio, bomba frío-calor en el salón, suelo de terrazo. Mientras, la comunidad también cuenta con ascensor y el trastero está incluido en el precio de la vivienda.