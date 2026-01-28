Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los vecinos Celso y Luisa se viralizan: Alegría y Chueca se rifan la factura de la reforma de su casa

La socialista visitó ayer su vivienda para mostrar el resultado de los fondos europeos que han servido para rehabilitar vivienda. Un día después, la conservadora asegura que se pagó con dinero municipal

Natalia Chueca en 2023 y Pilar Alegría este martes con Celso.

Natalia Chueca en 2023 y Pilar Alegría este martes con Celso. / EL PERIÓDICO

Carlota Gomar

Carlota Gomar

ZARAGOZA

¿Y esto quién lo ha pagado? Es la pregunta que hoy se hacen todos los vecinos de la calle Peña Oroel, en el zaragozano barrio del Arrabal. Ayer, la aspirante a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, visitó a Celso y Luisa, dos vecinos que lucían su reformada casa tras las obras de rehabilitación del edificio. La visita de la socialista, más allá de interesarse por la salud de estos ya famosos octogenarios, tenía un motivo muy concreto: presumir de la éficacia de los fondos europeos gestionados por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Pues bien, si ayer la reforma de este edificio se había financiado con estas ayudas europeas, hoy resulta que la pagó a pulmón el Ayuntamiento de Zaragoza. Al menos es lo que ha defendido hoy la alcaldesa, Natalia Chueca, en un sorpresivo video en las redes sociales en el que ha acusado a la exministra y portavoz de mentir. "Son viviendas rehabilitadas por el Gobierno de Jorge Azcón", decía la regidora añadía eso de que "no se puede hacer una campaña electoral mintiendo continuamente". Una afirmación utilizada por unos y por otros.

Celso saluda a Pilar Alegría.

Celso saluda a Pilar Alegría. / SERVICIO ESPECIAL

También el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, se ha sumado a la ola electoral en la que estamos inmersos acusando a Alegría de difundir "bulos" sobre la política de vivienda pública en la ciudad. La rehabilitación de esta calle, ha detallado, se ejecutó dentro de las ayudas municipales de eficiencia energética, con un acta de inicio de obra fechada el 15 de diciembre de 2021 y finalizada el 31 de marzo de 2023, "siendo alcalde Azcón", y "sin aportación alguna del Gobierno de España", ha explicado.

Desde el PSOE defienden lo contrario y aseguran que todo el conjunto de Balsas Ebro Viejo se incluyó en la memoria justificativa presentada por el Gobierno del PP para captar las ayudas europeas para la rehabilitación. La portavoz socialista en el ayuntamiento, Lola Ranera, ha asegurado que "de los fondos europeos llegaron 33 millones de euros para rehabilitación y construcción de vivienda asequible" y que fue el Gobierno de España el que "los transfirió al de Aragón y este lo hizo a Zaragoza Vivienda". De hecho, en esa memoria aparece un mapa con las viviendas que se incluyen en el programa europeo, incluida la residencia de Celso y Luisa.

Plano de las viviendas que se rehabilitarán con cargo a los fondos europoes en Balsas Ebro Viejo.

Plano de las viviendas que se rehabilitarán con cargo a los fondos europoes en Balsas Ebro Viejo. / SERVICIO ESPECIAL

Casualidades de la vida, Natalia Chueca eligió este edificio, el de Celso y Luisa, para presentar su plan de rehabilitación de viviendas cuando era candidata a la Alcaldía. Fue un 3 de mayo cuando se trasladó hasta el número 13 para comprometerse con la regeneración de los grupos sindicales. Serán su prioridad y los primeros en ser reformados serán los de Las Fuentes (entorno de la calle Vizconde de Escoriaza), Casco Histórico (Aloy Sala) y El Rabal (Balsas de Ebro Viejo). Entonces, en esa convocatoria anunció que las obras de rehabilitación se iban a sufragar con los 6,5 millones de euros captados de los fondos europeos pero, claro, habló en genérico.

