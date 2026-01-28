Se vende una amplia cafetería panadería en un barrio de alto standing de Zaragoza: "Es una mina de oro"

Las redes sociales se han convertido en un gran escaparate para que toda clase de tiendas y establecimientos vendan sus productos y servicios gracias al contacto directo con sus clientes. Uno de los sectores que más fuerte ha apostado por este canal son las inmobiliarias, que han descubierto un nicho perfecto para dar a conocer su oferta de pisos o locales en alquiler o venta.

A través de un vídeo en Instagram, una inmobiliaria zaragozana busca nuevo dueño para una cafetería-pastelería de Zaragoza tras su cierre definitivo. Según se explica, se trata de “una mina de oro” y “una oportunidad única”, ya que este establecimiento (antiguo El buen café) está ubicado en una exclusiva zona de Zaragoza donde conviven cerca de 3.000 vecinos.

Precisamente, en este mismo lugar se traspasó hace unos meses el bar Entre dos (Calle Silveria Fañanás 5) que ya tiene nuevos dueños y acaba de estrenar su nueva carta de bocadillos

Un barrio de alto standing al estilo californiano

La Urbanización Torres de San Lamberto, ubicada junto a la carretera de Logroño, en una de las salidas de la capital aragonesa, fue construida en 1957 para alojar a los militares estadounidenses que trabajaban en la base americana, de ahí que se la conociese al principio como el "poblado americano". Este barrio se caracteriza por su arquitectura de estilo californiano, con viviendas rodeadas de zonas verdes, similar a las urbanizaciones de Estados Unidos.

Con el paso del tiempo, las casas de Torres de San Lamberto se han llenado de familias que llevan allí toda la vida, aunque también llega gente nueva atraída por la tranquilidad del entorno. Hoy en día se trata de "una zona de alto standing rodeada de concesionarios y chalets de lujos", donde también hay empresas y centros educativos.

Una local con muchas posibilidades

“Se vende negocio rentable seguro con todas las facilidades para entrar a trabajar”. Así se anuncia esta oportunidad de venta que incluye un local, en la calle Pedro Benito Feijóo, totalmente preparado para iniciar la actividad desde el primer día.

El establecimiento cuenta con 160 metros cuadrados de superficie interior y una terraza de 80 metros, equipada con más de 30 mesas para atender a la clientela. Dispone de cocina completamente equipada, dos baños, vestuario y un despacho, además de una barra.

Noticias relacionadas

El local incorpora también un salón de gran capacidad con un mostrador de panadería ya instalado, lo que permite ampliar o complementar la actividad con un servicio adicional “listo para entrar a trabajar”.