Abre una nueva panadería en una demandado chaflán del centro de Zaragoza: "Buen producto, buen precio y buen trato"

La oferta gastronómica de Zaragoza está en plena transformación. Justo después de la pandemia, no pararon de abrir restaurantes especializados en hamburguesas. Ahora, la tendencia parece haber cambiado por completo y las cafeterías, panaderías y pastelerías se están imponiendo en prácticamente todos los barrios de la ciudad.

El próximo establecimiento en abrir sus puertas en Zaragoza viene para cubrir un gran vacío en el centro. Se trata de Obrador 365, una marca de panaderías y cafeterías fundada en Barcelona en 1999, que ha confirmado a través de una lona su aterrizaje en la capital aragonesa en las próximas semanas.

"Aquí muy pronto, una panadería cafetería con una gran variedad de productos de elaboración propia. Aportamos vida al barrio los 365 días del año", se puede leer en la lona que han colocado en la esquina de Paseo Sagasta con la calle Bolonia. Obrador 365 ha decidido reacondicionar el local que hace años ocupaba 'Cajamar', que cerró sus oficinas hace ya un tiempo. Los operarios trabajan a destajo desde hace semanas para poder abrir la nueva panadería en esta céntrica zona lo antes posible.

Además, la empresa, Grupo Horreols, busca trabajadores que se incorporen de forma inmediata a su nueva cafetería de Zaragoza. 365 Obrador se diferencia de la competencia gracias a su pan, hecho con masa madre y fermentado lentamente en casa, la bollería, bebidas como el café ecológico, la pastelería y los bocadillos elaborados con pan tierno.

Noticias relacionadas

200 establecimientos en Cataluña

La nueva panadería que podría revolucionar esta zona gastronómica de Zaragoza donde ya están asentados otros negocios gastronómicos muy conocidos como Llima, Zeppelin Café o Boca a Boca. 365 Obrador se ha ido expandiendo desde la Zona Franca de Barcelona por todo Cataluña donde tienen ya más de 200 establecimientos. "Buen producto, buen precio y buen trato", con estas tres premisas, con el motor de nuestro obrador y la colaboración de los franquiciamos, seguimos abriendo puertas, abriéndonos a la gente e integrándonos en muchos barrios", se puede leer en su página web.