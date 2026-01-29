Directo | El Periódico de Aragón entrega miles de raciones de roscón de San Valero en la plaza del Pilar de Zaragoza

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN vuelve a endulzar la festividad de San Valero, patrón de Zaragoza, con su cita más multitudinaria. Este jueves, desde las 9.45 horas, la plaza del Pilar acoge el tradicional reparto de roscón acompañado de chocolate caliente, un clásico que cada año reúne a miles de zaragozanos y visitantes en torno a uno de los actos más populares de la jornada que cada año atrae a decenas de miles de personas.

En el encuentro participarán el presidente del Grupo Prensa Ibérica, Javier Moll y la vicepresidenta, Arantza Sarasola, quienes estarán acompañados de directivos de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN como Cristina Sánchez y Ricardo Barceló, gerente y director del diario, respectivamente, y representantes del Ayuntamiento de Zaragoza, entre ellos, la alcaldesa Natalia Chueca.

Esta tradición comenzó en 1992 y desde entonces solo ha faltado a la cita del 29 de enero en dos ocasiones, 2021 y 2022, debido a la pandemia del covid-19.