Natalia Chueca: "No digo que no a la línea 2 del tranvía, digo que no a la línea 2 que se planteó hace 10 años"

Esta semana hemos escuchado por primera vez a un dirigente del PP, usted en este caso, abrir la puerta a la ejecución de una segunda línea del tranvía. Puso una serie de condicionantes, entre ellos el crecimiento de la ciudad. ¿Cuántos habitantes más tendría que tener Zaragoza para construir esa segunda línea?

Además de la población, otra variable que me pusieron en esa pregunta era que si estaría dispuesta a ejecutar una línea 2 del tranvía si la pagaba enteramente otra institución y los zaragozanos no tenían que endeudarse como con la línea uno del tranvía. A ver…La movilidad hay que abordarla desde un punto de vista técnico. Zaragoza está creciendo y Zaragoza va a crecer. Obviamente, lo que hace 10 años era una barbaridad (la línea 2 del tranvía), igual ahora en dentro de 10 años puede ser necesario, aunque hay otras soluciones alternativas para esa segunda línea de alta capacidad y puede ser un tranbús, un tranvía… Hay que estudiarlo todo desde el punto de vista técnico.

Pero hasta ahora PP y tranvía iban siembre en frases separadas.

No nos cerramos a nada. Yo siempre lo he dicho, a mi me encanta la línea 1, ¿a qué zaragozano no le gusta? Esa no es la cuestión, el problema es cómo se hizo la línea 1 del tranvía y hasta cuándo la estaremos pagando los zaragozanos.

Siempre se ha hablado que esa segunda línea de alta capacidad tenía que cubrir el eje este-oeste, un eje que ocupan barrios consolidados como Delicias, San José y Las Fuentes y que no crecerán mucho más. ¿Por qué hay que esperar a que la ciudad crezca para poner en marcha esa línea?

Es que yo no estoy hablando de la línea este-oeste tal como se estudió y se analizó hace 8 o 10 años. Es que esa era una propuesta más ideológica que técnica que hizo el Partido Socialista y que no se hizo, en primer lugar, porque no se iba a poder pagar y, en segundo, porque técnicamente era inviable porque metían un tranvía por calles donde tenían que anular totalmente la circulación. Lo que yo digo ahora es que habrá que estudiar cuál es ese sistema de alta capacidad que nos permite conectar bien la ciudad y hay otras opciones, otros trazados y otros desarrollos urbanísticos que están creciendo, que ahora mismo no están conectadas, y que van a necesitar en el futuro de esa movilidad. Pero queda mucho todavía y habrá mucho que estudiar antes de tomar una decisión de cuál es la mejor opción, pero no nos cerramos a nada: no digo que no a la línea 2 del tranvía, digo que no a la línea 2 que se planteó hace 10 años. Y repito, hay muchas opciones. En Zaragoza no tenemos aún buses de 24 metros pero es una posibilidad y crear carriles con prioridad semafórica para esas líneas. Es una alternativa, pero esos estudios serán cosa de la siguiente legislatura. No me cierro al tranvía si es la mejor solución.

Lo que plantean ahora es ampliar la línea 1 para llegar a Arcosur. ¿Saben ya cómo? Jurídicamente han defendido que es imposible modificar el contrato actual para añadir nuevas paradas.

El PSOE aquí la verdad es que lo hizo bastante mal porque por un lado estaba impulsando el desarrollo de Arcosur y por otro lado imposibilitó que el contrato del tranvía pudiese ampliarse hacia ese futuro desarrollo. Fue de una falta de previsión y planificación y el resultado es que no existe la posibilidad de ampliar el contrato del tranvía, por lo que estamos estudiando otras opciones. Puede ser una línea de tranvía nueva y rígida que vaya y venga desde Arcosur para después hacer transbordo o un sistema de alta capacidad semirrígido. Hay que valorar las opciones pero hay que tener en cuenta la inversión y los costes de operación. En estos momentos el Ayuntamiento de Zaragoza destina más de 100 millones al año en transporte público. Los ciudadanos solo pagan un 30% de lo que cuesta el viaje. Es un esfuerzo importante por eso digo que de cara a cualquier ampliación hay que pensar en el momento adecuado para que después el bus o el tranvía no vayan vacíos.

«El apoyo no me lo va a dar otro que no sea Vox. De otros me fío menos» Natalia Chueca

Si en un futuro el Gobierno de España retira la bonificación al transporte público, ¿el ayuntamiento seguirá pagando su parte?

De momento en el presupuesto del año 2026 la tengo contemplada. Yo creo que la bonificación es buena porque incentiva el uso del transporte público y eso es favorable porque evita atascos y el uso del coche.

Hablamos todo el rato de una ciudad que crece. ¿Cuál es la previsión de cara a 2030?

Es difícil de estimar, pero yo estoy convencida de que si hace dos o tres años dije que trabajaba para hacer Zaragoza la ciudad de los 800.000 habitantes en una década, ahora creo que por lo menos estaremos en 850.000 dentro de diez años.

Y además de Arcosur, ¿por dónde va a crecer Zaragoza?

Todo el entorno de Tenor Fleta también va a crecer y creo que la zona norte también tiene capacidad de crecimiento: todo lo que es Parque Goya 2, la salida hacia Huesca… Zaragoza tiene todavía capacidad para crecer y a mí me gustaría sobre todo no impulsar un crecimiento más allá del cuarto cinturón o del tercer cinturón idealmente. El Plan General de Ordenación Urbana que tenemos nos permitiría llegar hasta el millón de habitantes y todo prácticamente dentro del cuarto cinturón. En el proyecto de presupuesto tenemos una partida importante de venta de suelos y saldrán nuevos. Vamos a impulsar ese desarrollo y también el de nuestros barrios rurales, que son la gran asignatura pendiente.

El precio de la vivienda ha aumentado en Zaragoza un 11,5% en doce meses. ¿Qué está haciendo el ayuntamiento para evitar esa escalada de precios?

Bueno, seguimos siendo una de las grandes ciudades más baratas en cuanto al precio de la vivienda. Nuestra fórmula es la contraria a la del Gobierno de España, que lo que hace es intervenir el mercado. Desde que gobierna Sánchez el precio de la vivienda no ha hecho más que crecer. ¿Por qué? Porque si se interviene el mercado y no se da seguridad jurídica se retrae la oferta. Mi fórmula es justo la contraria y, para evitar que suban los precios, vamos a incrementar la oferta y es en lo que estamos. Nunca antes en la historia de Zaragoza se habían construido en solo 2 años y medio 2300 viviendas públicas de alquiler asequible y, al mismo tiempo, estamos vendiendo suelo para impulsar también la construcción de vivienda libre.

«Cuanta más propiedad local tenga el Real Zaragoza, mejor, pero eso no depende de mí» Natalia Chueca

¿Venderá este año los suelos del skate park de Vía Hispanidad?

Yo voy a seguir adelante, sí, pero no tenemos contemplado el ingreso en los presupuestos de este año porque sabemos que la situación es compleja. Hemos preferido solamente contemplar los suelos de los que sepamos que tenemos una alta probabilidad de vender.

La peor cara de la crisis de la vivienda es el aumento del sinhogarismo. ¿Cuál es la situación en la ciudad en este momento?

Se está reconduciendo. En los últimos meses se han dotado más plazas en el Albergue y el Refugio y está reconducido, aunque siempre va a haber personas sin hogar que no quieren acudir a estos recursos. Ahora mismo hay plazas que no se están llenando, no estamos al 100%, por lo que todavía tenemos capacidad de acogida.

Cambiando de tercio: Vox anunció que votaría en contra de su proyecto de presupuestos. ¿Ha vuelto a hablar con ellos desde que anunciaron su negativa?

Extraoficialmente hemos hablado, pero nada (ríe). Hemos tenido conversaciones de pasillo, nada serio. No nos hemos vuelto a reunir para hablar del asunto. Si lo que desencadenó que Vox rompiese su acuerdo de presupuestos fue la convocatoria de las elecciones, pues vamos a dejar que pasen las elecciones y después volvamos a hablar.

¿Creen que cambiarán de opinión tras el 8F?

No lo sé, pero creo que si no van a apoyar los presupuestos y quieren bloquear a la ciudad de Zaragoza sería muy bueno que lo dijesen antes del 8 de febrero.Lo digo porque que los votantes de Vox tienen que saber si Vox es útil, si Vox es un partido que apoya al Partido Popular para sumar una mayoría suficiente y poder seguir avanzando en este proyecto de transformación de la ciudad de Zaragoza o si Vox simplemente quiere bloquear al Partido Popular y sumar sus votos al Partido Socialista.

Si pasan las elecciones, Vox cambia de postura y apoyan su presupuesto, ¿usted cómo defenderá ese pacto? Ya ha dicho que no son de fiar.

A ver… la vida es complicada. Yo la mano en el fuego no la pongo por nadie, ¿me explico? A mí que me interesa que Zaragoza tenga los mejores presupuestos de su historia y obviamente ese apoyo no me lo va a dar otro partido que no sea Vox.De otros partidos me fiaría menos, dicho de otra forma.

Si Vox sigue negándose, tiene la opción de someterse a la cuestión de confianza. ¿Han explorado ya cómo ejecutar esa vía?

Es fácil. Por suerte las corporaciones municipales están diseñadas y pensadas para que no haya un bloqueo y que con una mayoría simple se pueda seguir gobernando. Si votan en contra del presupuesto automáticamente tendré que convocar una cuestión de confianza y desde entonces la oposición tendrá un mes para presentar una propuesta alternativa que tenga la mayoría suficiente y para eso tendrían que juntarse el PSOE y Vox con ZeC. Y eso lo veo bastante complicado, por lo que seguiremos gobernando y seguirá siendo válido el proyecto de presupuesto presentado. Como tarde en marzo tendremos presupuesto si hay que recurrir a esta vía.

Uno de los proyectos que se lleva un pizco importante de esos presupuestos es La Romareda. El estadio se tiene que inaugurar en un año y medio. ¿Las obras avanzan a buen ritmo?

De momento llevamos en torno al 8% de la obra y vamos según lo previsto. Este año tenemos que ver una aceleración y de las diez grúas trabajando vamos a pasar a las 12 inminentemente. El ritmo es bueno y además ya hemos pasado la parte más crítica de la obra y es que podrían haberse encontrado servicios afectados como tuberías que no estaban identificadas inicialmente. Alguna ha surgido pero ya se han identificado y se ha resuelto, así que los puntos de freno ya se han resuelto. A partir de ahora tiene que ir todo muchísimo más rápido.

El Real Zaragoza hizo su aportación de diez millones a la sociedad Nueva Romareda sobre la bocina en 2025. ¿Llegaron a plantearse el escenario de que el club no pagaba?

No. Yo ya vi que el Real Zaragoza iba a apurar los tiempos, pero habían dicho a todo el mundo -a nosotros y a las peñas- que iban a pagar por lo que creo que había que darles esa confianza teniendo en cuenta además que estaba en un momento muy complicado eh deportivamente, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si conseguimos que el equipo gane partidos. Eso nos dará tranquilidad a todos.

En el seno del consejo de administración del Real Zaragoza se le está dando más protagonismo a la gente de aquí y a lo mejor menos a los propietarios originales. ¿Preferiría usted un Real Zaragoza más aragonés?

Cuanta más propiedad local, mejor, pero esa situación ahora mismo no depende de mí y en muchos equipos de fútbol del siglo XXI lo que estamos viendo no es eso, con lo cual también hay que también entender cuál es el contexto global del sector. Pero yo creo que tenemos eh la suerte de tener una propiedad fuerte y que además no va a perder ese alma local.

«El norte de la ciudad tiene capacidad de crecimiento. Todo lo que es Parque Goya 2 y la salida a Huesca» Natalia Chueca

Aunque gran parte de la inversión sea privada, otro de los proyectos que tienen entre manos es la renovación del Parque de Atracciones. Ya hay un adjudicatario, pero su proyectó no gustó a los técnicos de la casa. ¿Han hablado ya con ellos para que reformulen su propuesta?

Sí, tuvimos una reunión. Ese proyecto lo habían presentado muy rápido por los tiempos marcados por la licitación y ahora se han comprometido a trabajar a fondo basándose además en su experiencia que tienen en otros parques que ya gestionan en otros puntos del mundo. Estamos pendientes de que nos presenten ese proyecto. Tiene que ser un parque de atracciones que conviva con algunas de las atracciones que ya teníamos anteriormente, pero que nos aporte también novedades y que nos aporte un punto de interés que pueda atraer turistas de fuera de Zaragoza y para eso una parte importante dentro del proyecto son os espectáculos. El aforo será de hasta 5.000 personas y la idea es completar la oferta de lo que es el parque de atracciones familiar con que pueda ser un lugar de eventos para que sea viable.

¿Y qué ha ocurrido con la noria de La Chimenea, esa que iba a inaugurarse en Navidad?

Pues que después de múltiples retrasos no tenía los papeles que les iban pidiendo los técnicos. Y cuando la noria ya estaba montada y hubo que pasar el control de seguridad, vimos no se correspondía con lo que nos habían contado y, por lo tanto, ante la duda, cuando me plantearon esa situación, dije, que la seguridad era lo primero y que se desmontase. Así que si no han empezado ya empezarán a desmontarla en breve.

En la última entrevista que nos concedió dijo que si Google hacía una nueva inversión en España, esta sería en Zaragoza. ¿Ha habido avances?

Después de esa entrevista lo que ocurrió es que me llamaron desde Google. Son muy estrictos con la confidencialidad, con lo cual si hubiese alguna novedad, no se lo podría decir (ríe).

Y con respecto al aeropuerto, ¿se esperan noticias pronto? El ayuntamiento va a dedicar este año 500.000 euros para intentar anclar nuevos destinos.

En mayo como tarde finaliza el convenio que tenemos y sacaremos una nueva licitación para poder ampliar las líneas aéreas que vienen a Zaragoza. Lo comenté hace poco: hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno de Aragón para impulsar el crecimiento de las líneas aéreas y poder acompañar ese crecimiento de la ciudad y mejorar también la conectividad. No va a ser un proceso rápido, porque no es fácil, pero estamos trabajando.

«No sé por qué este señor (Óscar Puente) sigue en su puesto. La situación es muy grave» Natalia Chueca

¿Cuáles pueden ser esos nuevos destinos?

Sobre todo nos conectaremos con Europa, es muy difícil que haya vuelos intercontinentales que quieran tener una base en Zaragoza. Los destinos que queremos traer no están pensados solamente en los zaragozanos que quieran hacer turismo, sino también en los que trabajan y que necesitan desplazarse.

¿Ven factible que Ryanair opere de nuevo desde Zaragoza alguno de los vuelos que eliminó?

Lo que vamos a hacer es una exploración del mercado. Conjuntamente con el Gobierno de Aragón estamos trabajando para que sea una prioridad. Hasta ahora hemos tenido otras y este tema lo teníamos como un objetivo a medio plazo, pero ahora el presidente y yo pensamos que es el momento. Pronto tendremos noticias, pero ahora no están cerradas.

Desgraciadamente toca hablar también de transporte ferroviario por el accidente de Adamuz. Usted tuvo una polémica hace pocas semanas con el ministro Óscar Puente cuando anunció que los trenes entre Madrid y Barcelona iban a circular a 350 kilómetros por hora. Estos días pasados, en algunos tramos, iban a 80. ¿Le preocupa la situación? ¿Han hablado con el ministerio?

No, imagino que están desbordados ante la incapacidad y lo que está viviendo España en estos momentos. Desde el accidente trágico de Adamuz la gestión está siendo un caos, pero es que antes del accidente el AVE ya era muy poco fiable. Nadie que cogiera uno sabía si iba a llegar a tiempo y ha tenido que suceder un accidente para que empiecen a revisar la el estado del resto de vías. No sé por qué este señor (Puente) sigue en su puesto. Me parece muy grave la situación que estamos viviendo.

En lo que se refiere a su día a día, ¿qué es lo que más le preocupa u ocupa como alcaldesa?

Acompasar todos los proyectos estratégicos como La Romareda, Giesa, la reforma de avenidas y calles, con el cuidado de los pequeños detalles y la gestión de los servicios públicos: que no descuidemos las aceras, las baldosas, los alcorques que donde todavía faltan árboles, la limpieza… esas cosas.

¿Se atreve con un pronóstico para las elecciones autonómicas?

No quiero hacer porras (ríe), pero claramente el presidente Azcón va a tener una mayoría estable.

¿Cree que convendría un pacto entre los dos grandes partidos, PP y PSOE, para garantizar esa estabilidad?

Mientras no cambie el presidente del Gobierno de España ... Feijóo ganó las elecciones de 2023 y le ofreció al PSOE un pacto para tener una legislatura de dos años y alcanzar grandes pactos en materia de educación y sanidad para no depender de los extremos. ¿Y Pedro Sánchez que hizo?_Dijo que no, prefirió juntar a las minorías radicales. Y Pilar Alegría fue la portavoz de Pedro Sánchez, así que no va a poder ser de fiar. Siempre que pueden eligen a los independentistas y a los comunistas, no al PP.

Lleva dos años y medio al frente del consistorio. ¿Cuál ha sido su peor momento hasta ahora?

Noticias relacionadas

Intento borrar las cosas malas lo más rápido que puedo. Pero bueno, recientemente, el día que apareció Vox diciendo que no iban a apoyar el presupuesto que íbamos a presentar juntos dos días después no fue un momento muy agradable.