El restaurante favorito de El Monaguillo en Zaragoza: "Siempre hay sitio para quienes saben disfrutar y reír"

Hubo un tiempo en el que las visitas de los personajes públicos a los bares y restaurantes de las ciudades que visitaban, ya fuera por motivos personales o profesionales, quedaban prácticamente en secreto. No un exceso de celo de unos u otros, sino porque no había plataformas masivas donde dejar constancia de ello. Todo quedaba como una anécdota más que contar en una sobremesa.

Con la irrupción de las redes sociales y las cada vez más pulidas estrategias de creación de contenidos, todo ha cambiado. Sobran los ejemplos en Zaragoza, uno de los últimos lo protagonizó Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en su visita a una popular vermutería del barrio de Delicias, Tasca La Ultramarina. El lugar parece tener un imán para los famosos, ya que apenas unos días antes también se pasó por allí la presentadora y empresaria Samantha Vallejo-Nágera.

El último en dejarse ver por la capital aragonesa, o mejor dicho, el último negocio en dar cuenta de la visita de una cara conocida, ha sido el restaurante Nola Grass con El Monaguillo y Rafa Maza.

El conocido establecimiento de Zaragoza, que ha sido reconocido en varias ocasiones por sus elaboraciones, fue el lugar elegido por el popular cómico, que presentó este pasado miércoles en el auditorio su espectáculo Efectiviwonder.

"Gracias por la visita @elmonaguillo & @rafamazactor. Aquí siempre hay sitio para quienes saben disfrutar, observar y reír sin prisas ¡esta es vuestra casa!", ha publicado este jueves el restaurante en sus redes sociales.

Sergio Fernández, más conocido como El Monaguillo, es conocido por su faceta de monologuista y su participación habitual en el programa El Hormiguero de Antena 3.