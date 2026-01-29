El 'roscón' de EL PERIÓDICO también se reparte 'a domicilio' y endulza la jornada a los mayores de la Casa de Amparo

Miles de personas han acudido hasta la plaza del Pilar este jueves para hacerse con una de las 20.000 porciones que repartía EL PERIÓDICO DE ARAGÓN con motivo de San Valero. Sin embargo, no todo el mundo ha tenido que hacer fila ya que un grupo de ‘afortunados’, aunque de forma muy merecida, han recibido sus trocitos de este tradicional dulce directamente en su plato. Es el caso de los usuarios que viven en la Casa de Amparo de Zaragoza, la residencia municipal para mayores del Ayuntamiento de Zaragoza.

La gerente de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Cristina Sánchez, y el director de este diario, Ricardo Barceló, han sido los encargados de llevar este dulce hasta la residencia, donde han recorrido sus instalaciones acompañado por la directora de este equipamiento, Rosa Ledesma, quien les ha ido presentado a los usuarios que iban a disfrutar del roscón en un día muy especial para los zaragozanos, también para los usuarios de la Casa de Amparo, un equipamiento situado en la calle Predicadores, en el Casco Histórico, cerca del centro neurálgico en el que tienen lugar todas las actividades programadas por San Valero por el ayuntamiento de la capital aragonesa.

Muchos de los usuarios recordaban de años anteriores el momento de la llegada del roscón de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN hasta la Casa de Amparo y agradecían el gesto ya que, a diferencia del resto de los zaragozanos, no han tenido que hacer fila para hacerse con su porción, aunque a alguno de los usuarios no le hubiera importado darse una vuelta para alcahuetear.

Así, los usuarios de la Casa de Amparo, uno de los equipamientos más emblemáticos de los que dependen el Ayuntamiento de Zaragoza, han podido disfrutar de una jornada diferente en el día del patrón de Zaragoza, una fiesta que por primera vez va a llenar de actos y eventos la ciudad durante cuatro días aprovechando que mucha gente podrá disfrutar de un puente festivo.

Así, con este gesto y con el reparto del roscón entre los usuarios de la residencia, EL PERIÓDICO contribuye a que la fiesta del patrón de la capital aragonesa llegue a todos los rincones de la ciudad para endulzarle el día a todos los maños y mañas aun sin que salgan de sus casas.