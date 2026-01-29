San Valero 2026: así se elabora el roscón gigante de EL PERIÓDICO
La cita arrancará a partir de las 9.45 horas en la plaza del Pilar, donde se servirán las raciones acompañadas del clásico chocolate
Que el secreto está en la masa no es algo nuevo: bien lo saben en Pastelería Loa, donde han amasado y horneado 616 metros de roscón para todos los zaragozanos y zaragozanas que se pasen hoy, jueves 29 de enero, por la plaza del Pilar. Es la tradición más dulce (y más multitudinaria) que organiza EL PERIÓDICO DE ARAGÓN por San Valero: roscón de Pastelería Loa y chocolate caliente de Grupo El Cachirulo.
Detrás de ese roscón gigante hay un trabajo casi de orfebrería, repetido cientos de veces hasta completar la longitud final, más de medio kilómetro. La receta arranca con una primera “masada” en la que se mezcla parte de los ingredientes básicos —harina, leche y levadura— para poner en marcha la fermentación. Esa primera masa se deja reposar el tiempo necesario hasta que duplica su tamaño, el punto clave para conseguir una miga ligera y esponjosa.
¿Qué ingredientes se necesitan para un roscón de 616 metros?
Ingredientes en cantidades industriales para medio kilómetro de roscón
- 250 kilos de harina de trigo
- 60 litros de leche
- 55 kilos de azúcar
- 40 docenas de huevos
- 30 kilos de mantequilla
- 18 kilos de levadura
- 12 litros de agua de azahar
- 2 kilos de sal
- 2 kilos de aroma de limón
- 2 kilos de aroma de naranja
Y para la decoración...
- 36 kilos de naranjas
- 24 kilos de calabacete
- 10 kilos se guindas
- 12 kilos de azúcar bolado
Pasadas unas horas llega el segundo paso, cuando se incorpora el resto de harina, leche y levadura junto a los demás ingredientes que terminan de dar cuerpo a la masa. Entonces toca amasar a conciencia y volver a dejar reposar. El proceso exige paciencia para que la masa desarrolle su textura y mantenga esa elasticidad que después permite trabajarla en grandes cantidades sin perder calidad.
Con la masa lista, en el obrador forma las barras, una a una, y añade la decoración antes de un nuevo reposo. Esa segunda fermentación es la que termina de levantar el roscón antes del horno. Entonces llega la última parte, el horneado y preparación para el traslado a Zaragoza, donde el roscón se desplegará en la plaza del Pilar gracias a la labor de los voluntarios de la Fundación Caja Rural de Aragón.
La cita arrancará a partir de las 9.45 horas en la plaza del Pilar, donde se servirán las raciones acompañadas del clásico chocolate. Un encuentro, que se viene realizando desde más de 30 años, en el que participarán el presidente del Grupo Prensa Ibérica, Javier Moll, y la vicepresidenta, Arantza Sarasola, acompañados por directivos de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y representantes del Ayuntamiento de Zaragoza, entre ellos, la alcaldesa Natalia Chueca.
Los patrocinadores que hacen posible esta cita tan esperada son Fundación Caja Rural de Aragón, Grupo Los Vientos y FCC Medio Ambiente.
- Cierran por sorpresa los dos últimos locales de 'Mi Marrano' en Zaragoza
- Natalia Chueca, sobre el tranvía: 'Si la ciudad sigue creciendo, después de la ampliación de la línea 1 habrá que hacer la línea 2
- ¿Quién ha ganado el cara a cara entre Jorge Azcón y Pilar Alegría?
- El 'efecto Sánchez' reactiva 'el orgullo' del PSOE en Aragón para las elecciones del 8F
- Los buses de Zaragoza estrenan una novedad que irá incorporándose 'progresivamente' a toda la flota
- Ayuso visita uno de los restaurantes más emblemáticos de Aragón para comer ternasco: 'Le ha encantado
- Cabezazos, patadas y un intento de apuñalamiento: denuncian la brutal agresión a cuatro educadores del centro de acogida de menores de Zaragoza
- Los dos municipios con más tasa de paro de Aragón llaman a la calma: 'El empleo goza de buena salud