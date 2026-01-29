San Valero 2026: así se elabora el roscón gigante de EL PERIÓDICO

Que el secreto está en la masa no es algo nuevo: bien lo saben en Pastelería Loa, donde han amasado y horneado 616 metros de roscón para todos los zaragozanos y zaragozanas que se pasen hoy, jueves 29 de enero, por la plaza del Pilar. Es la tradición más dulce (y más multitudinaria) que organiza EL PERIÓDICO DE ARAGÓN por San Valero: roscón de Pastelería Loa y chocolate caliente de Grupo El Cachirulo.

Detrás de ese roscón gigante hay un trabajo casi de orfebrería, repetido cientos de veces hasta completar la longitud final, más de medio kilómetro. La receta arranca con una primera “masada” en la que se mezcla parte de los ingredientes básicos —harina, leche y levadura— para poner en marcha la fermentación. Esa primera masa se deja reposar el tiempo necesario hasta que duplica su tamaño, el punto clave para conseguir una miga ligera y esponjosa.

¿Qué ingredientes se necesitan para un roscón de 616 metros? Ingredientes en cantidades industriales para medio kilómetro de roscón 250 kilos de harina de trigo

60 litros de leche

55 kilos de azúcar

40 docenas de huevos

30 kilos de mantequilla

18 kilos de levadura

12 litros de agua de azahar

2 kilos de sal

2 kilos de aroma de limón

2 kilos de aroma de naranja Y para la decoración... 36 kilos de naranjas

24 kilos de calabacete

10 kilos se guindas

12 kilos de azúcar bolado

Pasadas unas horas llega el segundo paso, cuando se incorpora el resto de harina, leche y levadura junto a los demás ingredientes que terminan de dar cuerpo a la masa. Entonces toca amasar a conciencia y volver a dejar reposar. El proceso exige paciencia para que la masa desarrolle su textura y mantenga esa elasticidad que después permite trabajarla en grandes cantidades sin perder calidad.

Filas para comer roscón de El Periódico de Aragón en San Valero / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

Con la masa lista, en el obrador forma las barras, una a una, y añade la decoración antes de un nuevo reposo. Esa segunda fermentación es la que termina de levantar el roscón antes del horno. Entonces llega la última parte, el horneado y preparación para el traslado a Zaragoza, donde el roscón se desplegará en la plaza del Pilar gracias a la labor de los voluntarios de la Fundación Caja Rural de Aragón.

La cita arrancará a partir de las 9.45 horas en la plaza del Pilar, donde se servirán las raciones acompañadas del clásico chocolate. Un encuentro, que se viene realizando desde más de 30 años, en el que participarán el presidente del Grupo Prensa Ibérica, Javier Moll, y la vicepresidenta, Arantza Sarasola, acompañados por directivos de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y representantes del Ayuntamiento de Zaragoza, entre ellos, la alcaldesa Natalia Chueca.

Los patrocinadores que hacen posible esta cita tan esperada son Fundación Caja Rural de Aragón, Grupo Los Vientos y FCC Medio Ambiente.