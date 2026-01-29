La Torre del Agua de Zaragoza se transforma en un espectacular faro con vistas: estos serán sus nuevos usos y espacios

Zaragoza disfrutará en 2027 de un edificio público moderno e innovador. Este miércoles han comenzado las obras de transformación de la Torre del Agua de un icono de la Expo 2008 en el nuevo y espectacular faro de la logística internacional. Las obras constan de dos intervenciones bien diferenciadas: la zona interior y la fachada, que será digital. El primer proyecto, dividido a su vez en dos partes, ha dado comienzo. El segundo, el que se encargará de poner la imagen exterior, todavía no se ha licitado. Con una inversión total de 11 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses, las obras están planteadas para devolverle todo su esplendor a partir de febrero de 2027.

El objetivo prioritario en esta fase es recuperar la funcionalidad del edificio. La geometría de la torre, diseñada para emular una gigante gota de agua, requiere una intervención meticulosa para asegurar su resistencia frente a las filtraciones de lluvia y viento. Una vez concluida la reforma, asegurará un interior confortable para los visitantes. El “nuevo” edificio, de más de 80 metros de altura, ha sido diseñado por el arquitecto Enrique de Teresa.

La actuación estrella de esta fase es la recreación de un mirador por toda la fachada, con amplias vistas al exterior desde cualquier punto de la torre. Además, en la azotea se abrirá un espacio acristalado que aumentará hasta 28 sus plantas y permitirá a los visitantes gozar de una vista panorámica como nunca antes se había visto en Aragón. Además, se podrá disfrutar de un moderno restaurante acristalado en el que degustar los mejores platos en un marco inigualable y una vista de 360 grados.

Los lotes de esta intervención han sido adjudicados por 4.336.389,32 euros a Constructora San José, para ejecutar la obra civil en el icónico edificio del meandro de Ranillas, y otro por 2.175.029,5 euros (ambos con el IVA incluido) para acometer las instalaciones, otorgado a la empresa Eiffage Energía. En total son 6,5 millones de euros de inversión.

La planta baja se va a transformar en versátiles salas multifuncionales abiertas para dar cobijo a exposiciones, conferencias, actividades de empresas, congresos y eventos de cualquier tipo. El objetivo del Gobierno de Aragón es que la torre deje de ser un monumento inerte para pasar a formar parte de la actividad cotidiana zaragozana, así como reclamo turístico.

La Torre del Agua de 2026 va a ser un edificio mucho más inteligente, dado que se centralizará toda la gestión de las instalaciones en un único puesto de gestión y control de última generación.

Como ha informado el Gobierno de Aragón, uno de los datos más impresionantes de la obra es la actuación integral sobre la envolvente del edificio: “Es la piel de la Torre, compuesta por parasoles y grandes superficies acristaladas”, aseguran.

“Con la finalización de estas obras prevista para enero de 2027, la Torre del Agua se posicionará como el epicentro de la nueva Zaragoza empresarial y turística. A diferencia de la experiencia de 2008, marcada por la masividad del evento internacional, la nueva Torre del Agua, convertida en el Faro de la Logística, ofrecerá una experiencia continua mucho más personal e íntima a la vez que funcional y versátil”, añaden desde el Gobierno de Aragón.

Licitación de la fachada digital

Una vez comenzadas las obras interiores, al Gobierno de Aragón le queda otorgar la licitación definitiva de la fachada digital, esa infraestructura de iluminación exterior que debe convertir la torre en un faro visual dinámico y espectacular de referencia. La fachada digital fue diseñada por la empresa Oboria, con Miguel Fontgivell como máximo responsable. La licitación asciende a 6 millones de euros.

La idea del ejecutivo autonómico es dotar al proyecto de la máxima calidad, de ahí que no aceptase la única propuesta que presentó su proyecto en tiempo y forma. Esa exigencia obliga ahora a sacar a concurso público un nuevo pliego para adjudicar la iluminación exterior. Fuentes del gobierno han explicado que el nuevo pliego no tardará en ver la luz y que, pese al retraso, la fecha de finalización de la restauración total no debería dilatarse más allá de los dos meses. Todo para que pueda lucir como nunca desde febrero de 2027.