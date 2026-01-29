Zaragoza riega las calles de alegría y diversión para celebrar San Valero como merece

Zaragoza ha vuelto a hacer lo que mejor se le da en San Valero: salir a la calle. Desde primera hora de la mañana, la plaza del Pilar y el ayuntamiento se ha llenado de familias, algún que otro turista y curiosos de todas las edades con ganas de jolgorio. La ciudad ha levantado la persiana mirando al cielo porque la lluvia ha amenazado con aguar la fiesta. No lo ha conseguido. Ha sido una jornada marcada por el buen ambiente, no demasiado frío y una continua amenaza de lluvia que no ha amedrentado a los zaragozanos. Al revés, las tradiciones están para cumplirlas y la ciudad solo se ha regado de alegría y diversión. Un año más, Zaragoza ha celebrado su patrón con el mejor roscón y por todo lo alto.

La mañana ha comenzado con el reparto del dulce a las 10.00 h. Eso sí, la fila se ha empezado a formar mucho antes, como confirma Erminia, quien ha madrugado para ser la primera. Ha llegado a las 8.00 h. "Es el tercer año o así que venimos. El roscón está buenísimo siempre y alegra mucho ver cómo se va llenando toda la plaza", ha destacado mientras esperaba su porción.

Roberto le acompaña en la espera. También ha madrugado este día de San Valero para degustar el roscón servido por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN: "Es la primera vez que vengo y lo he hecho para acompañar a mi familia que ha venido muchas veces y ya lo tienen como tradición”, revela.

A Jorge María Rivera tampoco le ha asustado la lluvia. "Madrugo todo el año así que hoy merece la pena. Llevo más de 20 años viniendo a por el roscón", ha añadido durante la espera.

Tras la tradicional bendición del roscón ha comenzado el reparto. El plan, sin duda, ha sido redondo: algo dulce para coger fuerzas y paso al Ayuntamiento de Zaragoza. Ahí estaba esperando la alcaldesa Natalia Chueca, que ha abierto la casa consistorial para mostrar los mejores recovecos.

Desde la puerta del ayuntamiento, la escultura del patrón San Valero ha observado con atención el ir y venir del día, como testigo silencioso de una Zaragoza en fiesta. Ya en el interior, durante la visita teatralizada, un santo de carne y hueso ha recibido a los asistentes escoltado por Juan de Lanuza y Casta Álvarez. “Otro año más aquí, con toda la gente. Es emocionante”, ha comentado ante los visitantes. “Alguno se asusta al vernos, pero rápidamente se le pasa”, ha añadido mientras iba saludando a los presentes.

Un momento de la comparsa de gigantes y cabezudos. / Jaime Galindo

Entre esta primera expedición han estado Luis y Eva, dos niños que han llegado acompañados de su padre Néstor y su abuelo Joaquín. “Nos ha encantado. Esto es para contarlo en el colegio porque hemos conocido a la alcaldesa”, han dicho entusiasmados. Los dos mayores ya habían estado antes, pero este año ha sido especial: “La experiencia ha sido muy positiva. Conocer las peculiaridades de nuestra ciudad es importante. Lo han explicado todo muy bien. Al año que viene repetimos seguro”, han coincidido.

La visita les ha gustado, pero también han tenido claro cuál era su siguiente destino: “Ahora, al León Garganchón. Ahí nos vamos corriendo”.

Precisamente ahí, en la fila de este innovador tragachicos, estaban esperando las pequeñas Inés y Ana: “Llevamos desde las 10.15 h”, han confesado. Tampoco la lluvia les ha frenado: “Si es que no ha llovido prácticamente nada, no hemos abierto ni el paraguas”, ha apostillado su madre Jénifer.

Las caras de felicidad de los menores que se deslizan por el tobogán lo dicen todo. “Esto es lo que nos gusta", se escucha en la fila. Los niños se han ido deslizando pensando en la segunda parada obligada de la mañana: los gigantes y cabezudos.

Carreras y risas

La comparsa ha salido de la Plaza del Pilar. A su paso por Don Jaime, Manifestación o Alfonso, los niños han corrido delante de los cabezudos mientras los mayores sacaban el móvil para inmortalizar una escena que se repite cada año. "Ya vienen, ya vienen". Los niños acaban de ver a los cabezudos que bajan por la calle Alfonso. "Corre, corre, que se van", ha gritado otro. No hay duda de que el Morico, el Berrugón, el Forano, el Tuerto y compañía están siendo los reyes de la mañana, junto a las risas de los más pequeños, que han sido la banda sonora.

En medio de todo ese ir y venir, los voluntarios de Zaragoza también han jugado un papel clave. Con el uniforme puesto y una sonrisa eterna, se ha repartido por los puntos clave para ayudar, informar y orientar a vecinos y visitantes. “Da mucha alegría poder contribuir a la fiesta”, han asegurado Adolfo y Mari.

“Es un día muy bonito, sales a la calle y te encuentras con todo el mundo de buen humor, compartiendo roscón y celebrando lo nuestro. Además, la lluvia está respetando”, ha comentado Raquel mientras vigilaba a sus hijas, ya pendientes de un carrusel. En la misma línea, Javier, que ha acudido con su familia, resumía el sentir general: “San Valero tiene algo especial. Es una fiesta sencilla, muy cercana… y encima tiene roscón”.

Los más pequeños se deslizan por el León Garganchón. / Miguel Ángel Gracia

En Zaragoza ha dado gusto salir hoy a la calle: “Hay ambiente por todas partes y los niños se lo están pasando en grande”, ha comentado Marta, quien ha bajado al centro con sus dos hijos desde primera hora mientras pasean por la plaza. “Venimos todos los años y nunca falla. El roscón está muy bueno. Dulce, cabezudos y un paseo tranquilo”, ha añadido.

San Valero es un día perfecto para reencontrarte con gente, charlar sin prisas y sentir que Zaragoza está de fiesta de verdad. Es el resumen de la mañana. Zaragoza ha vuelto a celebrar a lo grande su patrón.

Así se ha desarrollado una mañana en la que el roscón, elaborado por tercer año consecutivo por pastelerías Loa, en Huesca. Por su parte, el chocolate ha sido elaborado en las cocinas del grupo El Cachirulo. Fundación Caja Rural de Aragón, Grupo Los Vientos y FCC Medio Ambiente han sido los patrocinadores de esta intensa jornada festiva que ha contado con música popular, jotas, actuaciones que han animado a un público entregado.