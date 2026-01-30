Atades levantará en Valdespartera un nuevo complejo para 200 personas: este es el solar que albergará al proyecto

Atades contará en Zaragoza con un nuevo equipamiento de última generación en el que atenderá a personas con discapacidad intelectual, capacidad intelectual límite y autismo. Lo construirá en una parcela de más de 10.000 metros cuadrados en el barrio de Valdespartera, un solar situado entre el recinto ferial y las vías del tranvía en el que la entidad levantará siete edificios independientes donde prestarán servicio a 200 personas.

Así se ha hecho público este viernes cuando el equipo de Gobierno al frente del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado la cesión, mediante la fórmula del derecho de superficie, de una parcela de 10.400 metros cuadrados en favor de Aragonesa de Discapacidad - Atades. La cesión de hace de forma gratuita dada la finalidad del proyecto, que no es otra que la construcción de infraestructuras sociales dirigidas a personas con discapacidad intelectual y con trastorno de espectro del autismo, ha detallado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano.

El emplazamiento

La parcela cedida está situada entre las calles Un americano en París, La Diligencia y La lista de Schindler, junto al parque Robin de los Bosques y es uno de los tantos solares que todavía quedan libres un barrio en el que, eso sí, ya no queda ni un solo metro cuadrado disponible para construir vivienda. Solo queda espacio para equipamientos y comercios.

"Nada mejor podemos hacer por nuestra ciudad que poner a disposición de entidades sin ánimo de lucro con la trayectoria, con el prestigio, con el buen hacer y con la aportación histórica de Atades en nuestra ciudad, para que en ese suelo de Valdespartera puedan desarrollar un proyecto que, al final, viene a mejorar la vida de nuestros vecinos que tienen algún tipo de discapacidad intelectual o de trastorno del espectro del autismo", ha opinado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, en la rueda de prensa en la que ha dado cuenta de los anuncios de Gobierno.

Lo que no se conoce todavía son los plazos que maneja Atades para la construcción de este centro, que serán en realidad muchos centros dentro de una misma parcela cuyo tampaño equivale a un campo de fútbol. En estas instalaciones Atades prevé que se generen 100 puestos de trabajo para atender a los 200 usuarios de los edificios.