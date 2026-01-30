Buenas noticias para los socios de Costco en Zaragoza: ya se puede comprar online con entrega a domicilio

Los socios de Costco en Zaragoza están de enhorabiuena. Instacart y Costco Wholesale han anunciado este mismo viernes la expansión de su colaboración en América del Norte al mercado europeo, con el lanzamiento de la venta online Same-Day de Costco en España y Francia, impulsada por la plataforma de comercio Storefront Pro y los servicios de soluciones logísticas de Instacart.

Los socios de Costco en España y Francia pueden ahora comprar online a través de los sitios web de Costco en cada país (sameday.costco.es y sameday.costco.fr) y recibir los pedidos en sus domicilios. La implementación inicial incluye entregas desde todas las ubicaciones de Costco en España y Francia, incluidas Bilbao, Madrid, Sevilla y Zaragoza en España, así como las ubicaciones en el área metropolitana de París y Mulhouse en Francia.

Entrega en el mismo día con tarifa fija por pedido

A partir de ahora, los socios de Costco en Zaragoza podrán realizar pedidos directamente a través de la web de Costco. Los pedidos se procesan y se entregan desde la tienda hasta la puerta de cada cliente, dando la oportunidad, de una forma sencilla, de acercar los productos básicos para el hogar y artículos esenciales del día a día, con entrega en el mismo día.

Los modelos de logística en cada país se alinean con las leyes, regulaciones y condiciones de mercado locales. Para garantizar una experiencia sencilla y de alta calidad para los socios de Costco, Instacart se está asociando con empresas colaboradoras europeas en cada país para la selección, empaquetado y entrega de los pedidos. Asimismo, los socios podrán disfrutar de los mismos precios que en la tienda, con una tarifa de servicio fija por pedido.

"Costco ha sido un partner de confianza durante muchos años en América del Norte. Estamos realmente orgullosos de expandir nuestra relación a Europa", ha destacado Chris Rogers, Director Ejecutivo de Instacart. "Impulsar el programa de venta online de Costco en España y Francia es una prueba de la solidez y capacidad de nuestra avanzada tecnología de comercio electrónico empresarial, y permite a Costco lanzar un servicio de entregas de una manera escalable, diseñada para sus socios.

Para Costco, este paso hace posible un nuevo nivel de accesibilidad y facilidad para sus socios. Para Instacart marca un nuevo capítulo al ofrecer nuestros más de 13 años de experiencia en la industria de alimentación y bebidas a más mercados globales".

“El servicio de pedidos y entregas online brinda a nuestros socios en España y Francia una mayor flexibilidad en la forma en que compran los productos de Costco y complementa los servicios que ya ofrecemos,” comentó Pierre Riel, vicepresidente ejecutivo de la División Internacional de Costco Wholesale. “Es otro paso para hacer que Costco sea más accesible, mientras seguimos ofreciendo el valor, la calidad y el servicio que nuestros socios esperan.”

Tecnología Storefront Pro

Actualmente, Instacart respalda el servicio de entregas desde las ubicaciones de Costco en Estados Unidos y Canadá, y opera los sitios web Same-Day de Costco, sameday.costco.com y sameday.costco.ca, a través de su tecnología Storefront Pro. La expansión a Francia mediante sameday.costco.fr y a España mediante sameday.costco.es se basa en esta misma plataforma, ampliando las capacidades tecnológicas y logísticas de Instacart para respaldar la presencia de servicios de entrega Same-Day de Costco en nuevos mercados internacionales.

Storefront Pro de Instacart es una plataforma de comercio empresarial que permite a retailers como Costco operar y escalar rápidamente sus propios programas de pedidos online, así como su entrega. La tecnología y los servicios integrales logísticos de Instacart impulsan los sitios de comercio electrónico de cientos de supermercados en Norteamérica, y que ahora se expande a Europa. Esta expansión refuerza el crecimiento internacional de la plataforma empresarial de Instacart, que incluye los Caper Carts en Australia y próximos lanzamientos en Reino Unido.