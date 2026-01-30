Industrias Químicas del Ebro pondrá medidas para regular los vertidos que trata la depuradora de La Cartuja

Industrias Químicas del Ebro (IQE) implantará medidas correctoras en los vertidos que luego se tratan en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) La Cartuja en virtud de un convenio, a tres bandas, aprobado por el Gobierno de Zaragoza que incluye a esta empresa y a la contrata externa de gestión de esta EDAR, que es UTEDEZA.

La finalidad es establecer "las medidas correctoras transitorias que permitan compaginar la admisión de vertidos en el sistema municipal con una disminución sustancial del efecto negativo del vertido", ha informado el consejero municipal de Urbanismo y portavoz del Gobierno de Zaragoza, Víctor Serrano.

En rueda de prensa, Serrano ha explicado que desde, la EDAR de La Cartuja recibe el vertido de agua industrial del Polígono de Malpica con "altos contenidos de sulfatos" y los parámetros fijados en la autorización de vertido se han podido tratar hasta la fecha, pero a raíz del aumento de la producción de la empresa, se ha considerado "necesario" una revisión "completa" de los acuerdos para mantener la sostenibilidad y "repartir las cargas de los costes de las medidas correctivas".

Se cumple así, ha precisado, con la normativa actualmente en vigor, que señala que "cuando las actividades industriales viertan al alcantarillado sustancias que puedan alterar los procesos de tratamiento, el ayuntamiento podrá establecer condiciones y limitaciones específicas".

De este modo, la compañía IQE se compromete a seguir controlando y planificando el funcionamiento de sus procesos productivos para minimizar las fluctuaciones en conductividad a lo largo del día ajustándose a la curva de caudales de entrada de agua a la EDAR de La Cartuja, minimizando el caudal y conductividad del vertido durante la noche --de 23.00 a 07.00 horas--, y su límite diario será de 6.000 metros cúbicos.

Cumplimiento

Asimismo, la empresa dispondrá de tanques de regulación donde dirigir las corrientes de su vertido para ser transferido de manera progresiva en el momento adecuado según el funcionamiento de la EDAR municipal. También, IQE calibrará periódicamente su control e interrumpirá el vertido para aplicar medidas correctoras para no superar los límites establecidos por la Autorización Ambiental Integrada otorgada por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga).

Serrano ha informado de que el convenio es anual pero contempla un horizonte de hasta 4 años porque se puede prorrogar. "Lo importante es que la empresa se comprometa a implementar infraestructuras que atañen a los depósitos para regular su aportación de aguas al análisis químico".

Por otro lado, al Ayuntamiento de Zaragoza le permite dimensionar ese caudal porque la depuradora "tiene otros flujos sobre los que trabajar" y de este modo, permite acciones tácticas que no alteren la operativa de la EDAR, ha resumido, además de subrayar que el acuerdo supone establecer "rigor jurídico, cumplir la normativa y poner negro sobre blanco a una situación de hecho".

Las otras partes

En este proceso, el Ayuntamiento de Zaragoza apoyará y colaborará con IQE en la búsqueda conjunta de soluciones, tanto en las instalaciones de IQE como en las propias instalaciones de la EDAR de La Cartuja, para optimizar el tratamiento de los vertidos adaptándose a los cambios en la naturaleza de los mismos.

También lo hará UTEDEZA, como concesionaria de la explotación, que se responsabilizará de efectuar a IQE las notificaciones sobre las incidencias que requieran la utilización de los tanques de regulación y de la finalización de las mismas en el menor plazo de tiempo posible --un máximo de 5 a 6 horas-- para que se puedan restablecer las condiciones normales de funcionamiento.

Ello no exime a IQE de establecer los controles en cabecera que sean oportunos para poder asumir ésta los compromisos adquiridos en relación a garantizar no sobrepasar los valores límite establecidos.