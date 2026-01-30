La noria de Zaragoza, cancelada antes de su estreno: el motivo que ha frenado su puesta en marcha

Ya no hay dudas. La novedosa noria a estrenar que iba a iluminar el Ebro durante las navidades se desmontará sin haber echado a rodar. ¿El motivo? No quedaba garantizada la seguridad, según explicó en una entrevista a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. Todavía no hay fecha y, casualidades, hoy estaba en funcionamiento, aunque sin gente.

Fue el pasado 20 de noviembre cuando la regidora anunció su programación navideña con esta noria como gran novedad y atractivo, pero ni estuvo para Navidad, ni estuvo para el puente de Reyes, ni para el resto del mes de enero. La noria no girará en la explanada del Centro de Natación Helios porque no ha cumplido los requisitos exigidos.

Primero, según explicó la alcaldesa, porque no tenía la documentación requerida por los técnicos. Al ser una instalación nueva, a estrenar, exigió un mayor tiempo de montaje, que aceptó y respetó el consistorio, pero una vez que comenzó a montarse, no superó las inspecciones de seguridad. "Ante la duda, al plantearme esa situación, decidí que la seguridad es lo primero y que se desmontase", añadió la alcaldesa en esa entrevista.

El misterio de la noria ha sido muy comentado, puesto que lleva días montada pero parada. Sus propios empleados aseguraron a este diario antes de someterse a la última inspección que eran "los primeros" que querían acabar el montaje y ponerla en funcionamiento. En la instalación han participado profesionales de distintos perfiles, desde técnicos eléctricos hasta especialistas en estructuras y seguridad.

La noria de Zaragoza, montada pero parada. / JOSEMA MOLINA / EPA

El proceso no ha sido sencillo, primero porque era la primera vez que se montaba. Además, es complejo y todo debe encajar a la perfección e ir pasando controles, como por ejemplo el visto bueno de los técnicos del ayuntamiento, Policía y Bomberos. Una revisión que no superaron.

La compañía ha abonado 2.000 euros a las arcas públicas como fianza que tendría que devolverles el consistorio si, cuando se marchen, todos los elementos de la vía pública donde se asienta la noria están en el mismo estado que cuando llegaron. Además, han tenido que pagar 241,35 euros por la tramitación de los permisos y 3.531,5 euros como tasa por ocupar el dominio público.