Así fue el recibimiento de una jotera de Zaragoza a su cita en 'First Dates': "Cuando la canto me siento viva"

Este programa de citas a ciegas da voz a todos los colectivos y edades. Hasta el restaurante más famoso de la televisión en España se desplazan jóvenes que acaban de cumplir la mayoría de edad y buscan conocer a su primer amor, adultos sin suerte y también ancianos que buscan a alguien que les acompañe en sus últimos años de vida.

Una protagonista de Aragón

Una protagonista de Aragón

Las instalaciones de Mediaset recibieron en el programa de este pasado miércoles a una zaragozana que sorprendió a su cita nada más verla.

Alicia, de 51 años y procedente de un pueblo de Zaragoza aunque reside en Torla-Ordesa, acudió para tratar de encontrar una posible pareja ya que enviudó hace ocho años. "Echo de menos la compañía en ciertas cosas y el apoyo", señaló. Antes de que su cita entrase por la puerta, la camarera le proponía a la soltera recibir a su acompañante con una demostración de su gran talento cantando y ella aceptaba.

Tras esto, Cristóbal, un camionero de 58 años, entraba al restaurante y Alicia le sorprendía con su jota aragonesa. Él se queda mirándola con gran sorpresa y aplaudía alegremente cuando esta terminaba: "No me esperaba un recibimiento así. Me ha agradado bastante", confesaba.

Una vez sentados en la mesa, la soltera hablaba con su cita sobre su viudez: "Fue en el 2017. Fue duro porque no estaba enfermo ni nada, fue de repente. Tuvo un derrame cerebral". Cristóbal se interesaba por saber si desde el fallecimiento de su marido había tenido alguna amistad especial y Alicia respondía: "Al final es inevitable".

La decisión final

Pese a que la cita parecía estar yendo de maravilla, Cristóbal se sinceraba ante las cámaras del programa: "No me ha atraído físicamente porque me gustan las chicas algo más altas y con otro estilo". Sin embargo, Alicia no había percibido eso, más bien todo lo contrario: "Me da un poco de desconfianza que esté tan ilusionado en una primera cita".

En el momento de tomar la decisión final, Alicia era la primera en responder: "Sí tendría una segunda cita. Ha sido un rato muy agradable, hemos hablado un montón, se te ve sincero y físicamente estás bien". Por su parte, Cristóbal contestaba: "No, porque no me ha atraído físicamente y ese factor yo lo considero bastante importante". "No pasa nada", le decía ella antes de que los dos abandonasen el restaurante.