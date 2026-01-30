Operación Asfalto 2026 en Zaragoza: estas son todas las calles que renovarán su pavimento este año

El equipo de Gobierno al frente del Ayuntamiento de Zaragoza ha dado luz verde este viernes al proyecto de la Operación Asfalto de este 2026, una iniciativa extraordinaria que se complementa con los trabajos de mantenimiento ordinarios de las calles y que en este ejercicio llegará hasta 36 vías distintas en 14 distritos de la ciudad. La inversión este año será de un millón de euros y afectará a una superficie total de 26.172 metros cuadrados.

Lo ha avanzado este viernes el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Víctor Serrano, quien ha recordado que las calles que se van a asfaltar provienen de los listados que se facilitan por parte de las juntas de distrito, a las que cada año se les pregunta para conocer las necesidades en materia de asfaltado en cada barrio. "La Operación Asfalto es una muestra más de nuestro compromiso con la mejora de la escena urbana y las calles de la ciudad, porque apostamos de forma decidida por transformar Zaragoza, sus espacios públicos, en todos sus barrios, convirtiéndola en una mejor ciudad para vivir y moverse", ha expresado Serrano.

Serrano, como ha hecho ya en otras ocasiones, ha querido comparar el grado de inversión de los gobiernos del PP al frente del Ayuntamiento de Zaragoza en materia de aslfaltado con los anteriores. "De 2016 a 2019, se asfaltaron 139.641 m² por un valor de 3.238.018 euros. Pero desde el cambio de Gobierno, de 2020 a 2026 hemos invertido ya 17,1 millones euros para 795.000 m²", ha afirmado Víctor Serrano.

Si se atiende al reparto de calles por distritos, las zonas con mayor número de metros cuadrados de renovación asfáltica serán El Rabal, con 4.753 m², seguido de Actur Rey Fernando, con 2.673 m², Delicias con 2.599 m² y Oliver Valdefierro con 2.598. Les siguen San José, con 2.319 m², Centro con 2.197 m² y Torrero con 2.003 m². El listado completo por distritos de las actuaciones propuestas para la Operación Asfalto 2026 es el siguiente:

Casco Histórico

• Antonio Agustín – entre Coso y Cadena

• Policarpo Romea – entre Coso y Antonio Agustín

Centro

• Uuncastillo – entre Tenor Fleta y n.º 19

• Tomás Zumalacárregui – entre A. Domenech y Gil de Jasa

• Arzobispo Domenech – entre Zumalacárregui y Avda. Goya

• Gil de Jasa – entre Alar del Rey y Zumalacárregui

Delicias

• Avenida de Madrid – Entre Roger de Flor y Galán Bergua (Vía de Servicio)

• Jordana – Entre Terminillo y Delicias; y entre Pedro de Luna y Sangenis

• Bolivia – entre Pedro de Luna y Sangenis; entre Pº Calanda y San Roque; y entre Inglaterra e Izuzquiza

Universidad

• Juan José Rivas – Entre San Juan de la Cruz y M. Barbasán

• Plaza San Francisco – Entre A. Pique y La Salle

San José

• Nuestra Señora del Agua – Entre Lapuyade y Gárate

• Escultor Lobato – Completa

Las Fuentes

• Azorín – Completa (Semicalzada lado impares)

• Silvestre Pérez – entre n.º 7 y Salvador Minguijón

LA ALMOZARA

• Berna – entre Luxemburgo y P. Gargallo

• Oslo - Completa

Oliver-Valdefierro

• Marconi – Completa

• Homero – entre Marconi y Madre barat

• Madre Barat – entre A. Nobel y Homero

• Luis Pasteur – entre P. Aranda y Homero

• Teodora Lamadrid – entre Laguna Azorín y Fray Luis de León

• Fray Luis de León – entre T. Lamadrid y M.J. Bosqued

• Vega - Completa

Torrero

• Plaza Gallud – Completa

• Hogar Cristiano – Completa

Actur-Rey Fernando

• Rafael Alberti – entre n.º 8 y Flora Tristán (aparcamiento)

• Jorge Manrique – entre P. Neruda y n.º 8 (entrada)

El Rabal

• Río Piedra – Completa

• Somport – entre San Juan de la Peña y Monte Perdido

• Marqués de la Cadena – Semiglorieta ubicada frente a C/ Velilla de Ebro

• Ricardo del Arco – entre Arquitecto Lafiguera y D. Agudo

Santa Isabel

• Avenida Santa Isabel – Entre n.º 29 y glorieta sobre Z-40

Distrito Sur

• Avenida de la Ilustración – Glorieta situada entre J.A. Badín y M.G. Jovellanos

Miralbueno

• Las Palmeras – entre n.º 49 y Los Almendros

• Los almendros – Completa

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la renovación superficial de los firmes que se ha proyectado "pretende la restauración de las características superficiales de éstos, para mejorar las condiciones de funcionalidad, seguridad y comodidad circulatorias de vehículos, así como el tránsito de peatones, bicicletas y patines en su caso". "Para el caso de calzadas con especial paso de vehículos pesados se prevé la utilización de un firme distinto al existente, y que pretende dotar a la capa de rodadura de una mayor resistencia a esfuerzos tangenciales, que provocan habitualmente un mayor desgaste del asfalto en zonas de habitual frenado y de realización de giro de ruedas", dijo.

Noticias relacionadas

Se prevé que la ejecución de los trabajos proyectados se realicen, en principio, en verano, preferiblemente durante los meses de julio y agosto, cuando el tráfico disminuye en la ciudad.