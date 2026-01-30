Zaragoza da un salto en accesibilidad: compra 23 nuevas validadoras para los autobuses urbanos

La flota de autobuses urbanos de Zaragoza está entrando en un nuevo nivel de accesibilidad. El objetivo del ayuntamiento es mejorar el servicio público de transporte para adecuarlo a la demanda existente y hacer más sencillo la validación del viaje de personas con movilidad reducida y para aquellas que lleven carritos de bebé.

Esta medida viene respaldada con la adquisición de 23 nuevas validadoras que se ubicarán junto a la puerta central de otros tantos autobuses urbanos Mercedes eCitaro cien por cien eléctricos. La compra está hecha y solo falta que el pedido llegue para incorporarlas al servicio a finales de 2026.

En la actualidad, la empresa responsable de la maquinaria está llevando a cabo la instalación de validadoras asociadas a las puertas centrales de los 40 Mercedes eléctricos incorporados al servicio en el último año, que ya venían dotados de la preinstalación necesaria.

Víctor Serrano, consejero municipal de Urbanismo, ha explicado que suponen una mejora en el acceso a los autobuses que "se reserva a las personas con movilidad reducida y para las personas que lleven carritos de bebé", ya que el resto de usuarios deberán acceder y validar por la puerta próxima al conductor.

La colocación de estas validadoras se completará a lo largo de los próximos días y para evitar retrasos en el suministro, se ha aprobado ahora, a propuesta de Avanza, la compra de las 23 validadoras centrales que se instalarán en los nuevos Mercedes ya encargados.

Será a la empresa ETRA, con una inversión total de 56.189 euros, cantidad que se abonará, tal y como indica el pliego, dentro del concepto de Ajustes por Inversiones del año 2026.

ETRA garantiza en su oferta la compatibilidad de las validadoras con todas las tarjetas existentes en la actualidad, tanto físicas como virtuales.

Noticias relacionadas

El objetivo a medio plazo es extender la presencia de validadora central al resto de la flota, mejora que se irá incorporando con el nuevo contrato actualmente en fase de licitación.