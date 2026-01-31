Cuéntame, la bocatería más icónica de Utebo, en Zaragoza: “No hay un bocadillo estrella”

"Estábamos trabajando para otros y nos apetecía montarnos algo juntos, llevarlo nosotros. Vivíamos aquí en Utebo y éramos clientes del antiguo local que había aquí. Nos enteramos que lo traspasaban y decidimos meternos". Así fue como comenzó la aventura de Ana y Nacho, una decisión que transformó un antiguo local de tapas en un verdadero icono de la gastronomía utebera.

La bocatería Cuéntame, ubicada en la avenida Zaragoza, número 50, es hoy una de las más conocidas entre los uteberos y uteberas desde el año 2008.

"Todo a nuestra manera"

No tardaron en remodelar el restaurante a su gusto y en descubrir qué era lo que realmente les apasionaba. “Esto era un bar de tapas, y en ese primer año nos dimos cuenta de que lo que nos gustaba era hacer bocadillos. Lo que más nos encajaba era bocadillos de noche, para cenar”. Así fue como comenzaron a definir la identidad del local.

“Lo que nos caracteriza es que lo personalizamos todo a nuestra manera, desde los bocadillos hasta la decoración, la música, el ambiente, la luz... Nosotros queremos que cuando alguien entre aquí a cenar sea un espacio de desconexión”.

Cuéntame, la bocatería más icónica de Utebo, en Zaragoza: / PABLO IBÁÑEZ / EPA

Aunque, según ellos, lo que verdaderamente marca la diferencia es la forma de trabajar: “Hacemos con cariño las cosas porque consideramos que es nuestra profesión y nos gusta nuestra profesión. Y producto que nos gusta”.

Su carta desde siempre

Su carta se mantiene prácticamente intacta desde que abrieron. Destaca no solo por sus platos para picar, sino también por sus bocadillos y hamburguesas, combinaciones creadas por ellos mismos. “Hay la misma cantidad más o menos de bocadillos que de hamburguesas. Nosotros lo que cuidamos es que todos estén bien, no tenemos bocadillos de relleno”.

Aunque con el paso de los años algunos platos han evolucionado o se han ajustado, la esencia de la carta permanece casi igual desde 2008.

“El público es muy variado y no hay un bocadillo estrella”, admiten. Entre sus propuestas se pueden encontrar nombres tan originales como “pollo tararai-tararai”, “súper soriano” o “porky´s”, así como hamburguesas como “la irlandesa”, “cuéntame” o “benny hill”.

Delicia de pastores y otros premios

Desde que comenzaron esta aventura, Ana y Nacho han acumulado hasta 17 premios. El primero llegó en 2009, cuando consiguieron el Premio a la Tapa Original del Concurso Provincial de Tapas 2009 con “El Gnomo”. El más reciente lo obtuvieron en 2024, al alzarse con el galardón a Mejor Paquito de Ternasco de Aragón con “Delicia de Pastores”.

Cuéntame, la bocatería más icónica de Utebo, en Zaragoza: / PABLO IBÁÑEZ / EPA

“Antes de presentarse al concurso de Paquito de Ternasco, veniamos del anterior concurso que era el mejor concurso nacional de bocatas. Entonces nos presentamos a "orígenes" con el ternasco como producto de origen aragonés, lo pusimos en el concurso nacional de bocatas y se volvió a llevar premio”.

Y es que “Delicia de Pastores” ha sido uno de sus grandes éxitos, acumulando cuatro premios en 2024: Mejor Paquito de Ternasco de Aragón 2024; Mejor Paquito de Ternasco de Zaragoza 2024; Premio “Orígenes” 2024 en el I Campeonato de España de Bocatas; y Mejor Bocata de Aragón 2024 en el I Campeonato de España de Bocatas. Y además fuerón invitados por el Ternasco de Aragón para hacer una pequeña charla y degustación sobre los Bocadillos de Ternasco, en el stand de Aragón. "Tenemos muy buena relación con el ternasco", dicen entre risas.

Cuéntame, la bocatería más icónica de Utebo, en Zaragoza: / PABLO IBÁÑEZ / EPA

Resistir y seguir creciendo

“Lo difícil es mantenerse”, reconocen. Durante la pandemia, aunque muchos negocios lo tuvieron complicado, Ana y Nacho apostaron por la comida para llevar. “Cuando abrimos, la verdad es que se trabajó porque vino el auge de los pedidos para domicilio y entonces estuvimos haciendo para llevar”.

Respecto al futuro, lo tienen claro: “El plan de futuro es seguir aquí, seguir mejorando, hacerlo cada vez más nuestro y seguir diferenciándonos.”