Los cuatro colegios públicos que se han colado entre los 25 mejores de Zaragoza: desde programas de radio hasta mercadillos solidarios

La educación y sus condiciones de cara a cómo forman a la ciudadanía van a ser siempre el centro del debate en la sociedad, más en la aragonesa. En este sector existen luces y sombras, dos caras de la misma moneda: la educación privada o concertada y la pública, que ha vuelto a ser el ojo de huracán durante las últimas semanas con la convocatoria de otra huelga para reclamar una mejora sustancial en este servicio "sin recursos" para la mayoría. Su valoración ha podido decaer -o no- a los ojos de los más críticos, aunque hay colegios que siguen al pie del cañón entre los mejores valorados de Zaragoza ciudad.

Una plataforma especializada como lo es 'Micole' ha publicado estos últimos días un listado de los 25 mejores centros de educación infantil y primaria de la capital aragonesa, según resultados, ciertas métricas y valoraciones de los mismos. La mayor parte de esta 'tarta' se la llevan los concertados, con hasta 15 colegios de este estilo, y solamente 6 privados. Sin embargo, hay cuatro de carácter público que han logrado hacerse un hueco en este ranking.

Con 4.3 estrellas de nota, el CEIP Aljafería es el primero que se divisa en la web. Ubicado en el barrio de Las Delicias y a escasa distancia del palacio que le da nombre (calle de Juan XXII nº2), este centro destaca por su desarrollo integral hacia su alumnado, impartiendo de forma equitativa conocimientos básicos, avanzados y habilidades sociales o pensamiento crítico. A su vez, propulsan proyectos innovadores como Aljafónicos FM, un programa radiofónico centrado en promulgar los valores de conviviencia, respeto o simplemente hacer del aula un espacio en el que participar e interaccionar con más facilidad. Y además, está la posibilidad de especializarse en la lengua inglesa, al ser un centro bilingüe.

Un poco por debajo está el Colegio Puerta de Sancho (4.2 estrellas), centro perteneciente al barrio de La Almozara, en la calle de la Batalla de Arapiles. Una de sus ventajas es la variedad que tienen sus alumnos en el barrio para continuar con su formación en Secundaria, con el IES Luis Buñuel o el IES Andalán. De puertas para dentro, este CEIP también tiene formación bilingüe desde temprana edad, unas instalaciones para ofrecer a su alumnado todo tipo de actividades e iniciativas de ámbito variado.

Una de ellas es "Sanchocirculares en acción", un proyecto centrado en la sostenibilidad y la economía circular, que debido a su impacto entre los colegios se llevó la plata en los XIII Premios Exducere Zaragoza Educadora 2025. El Puerta de Sancho también se hace notar con su mercadillo solidario para ayudar al banco de alimentos del distrito, transformando residuos en bienes reutilizables.

Bilingüismo como bandera

El último de núcleo urbano es el CEIP Doctor Azúa (4.3 estrellas), situado en el barrio de Romareda, es un centro público de Educación Infantil y Primaria que destaca por su apuesta por la educación integral y la proyección internacional. Ofrece programas bilingües, participa en proyectos Erasmus+ y etwinning, y ha sido reconocido por su fomento de la lectura y la competencia comunicativa. A esto se añade que combina estas iniciativas con actividades culturales, deportivas y de movilidad sostenible, todo ello apoyado por servicios como comedor escolar y horario ampliado, así como por una comunidad educativa activa y participativa.

Fuera de los límites de la capital está el CEIP Foro Romano, en la joven localidad de Cuarte de Huerva y el más valorado de la lista con 4.5 estrellas. Es un colegio público de Educación Infantil y Primaria que destaca por su programa bilingüe, impartiendo inglés desde edades tempranas y alemán en cursos superiores. El centro combina la enseñanza curricular con proyectos creativos y prácticos, incluyendo huerto escolar (opción clásica de muchos centros), música y teatro. Además, cuenta con instalaciones completas y servicios complementarios que facilitan la conciliación familiar y la participación de la comunidad.

Como añadido, el Foro Romano apuesta por metodologías activas que fomentan la curiosidad y la creatividad, promoviendo el desarrollo integral de los alumnos. Su AMPA está muy implicada, organizando talleres y actividades extracurriculares. Todo ello convierte al colegio en un referente educativo dentro de Cuarte de Huerva, integrando innovación y compromiso con la comunidad.