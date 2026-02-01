Así es el 'piso' a la venta más barato de Zaragoza: una antigua oficina transformada en vivienda

Hay miles de personas que consultan a diario portales inmobiliarios en busca de una buena oferta para adquirir una vivienda. Tucasa.com, Idealista, Fotocasa y otras tantas páginas web actualizan todos los días los pisos, casas y locales que tienen disponibles en la ciudad desde los más caros que solo se pueden permitir unos pocos hasta otros económicos que siempre traen algún problema añadido.

Zaragoza ha resistido durante varios años al 'boom' inmobiliario que llevan sufriendo madrileños y barceloneses desde hace un tiempo. Sin embargo, como en cualquier ciudad grande de España, la vivienda, de segunda mano y obra nueva, no para de subir en todas las zonas de la capital aragonesa. Buscando en profundidad se puede encontrar alguna oferta muy interesante en ciertos barrios populares que tienen un parque inmobiliario mucho más envejecido y donde no hay promociones de vivienda nueva disponibles.

Echando un vistazo a Idealista hemos encontrado el piso a la venta más barato de Zaragoza. Un antiguo local situado en la parte alta de San José, que no llega a 40 metros cuadrados, y se transformó para adaptarse a vivienda. Este espacio, localizado en la calle Segovia, a escasos metros del Paseo Cuéllar y la avenida San José, se vende por 74.000 euros por lo que tiene el precio más bajo de la ciudad si se obvian todas las viviendas que están a la venta a pesar de estar okupadas.

Así es la casa más barata de Zaragoza en Idealista / TUCASA.COM

"Maravilloso local de 38 metros cuadrados, completamente reformado y adaptado como vivienda. El espacio muy luminoso cuenta con un dormitorio tipo loft, un salón con cocina totalmente equipada y un baño moderno equipado con plato de ducha", se puede leer en un anuncio de Idealista. La vivienda actualmente está alquilada a una inquilina al corriente de pago y abona 400 euros de renta mensuales.

Noticias relacionadas

La vivienda cuenta con un split de aire acondicionado con bomba de calor y frío. "Está registrado como local u oficina, aunque su distribución y su reciente reforma lo transforman en un espacio funcional, cálido y confortable, ideal para uso personal, despacho profesional o inversión en una zona muy consolidada de la ciudad", concluye el anuncio del piso más barato de Zaragoza por 74.000 euros.