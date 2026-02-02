La alcaldesa dice que el Ayuntamiento de Zaragoza "no puede entrar" en el conflicto entre Mémora y las funerarias de la ciudad

Las empresas funerarias de la ciudad de Zaragoza han iniciado un proceso legal contra la nueva concesionaria del cementerio de Torrero. Este lunes la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, ha señalado que el consistorio "no puede entrar" en el conflicto laboral entre la adjudicataria del cementerio de Torrero, Mémora, y el resto de los negocios locales y sus proveedores.

Según adelantó este diario, casi una treintena de empresas funerarias familiares de la ciudad ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón (TDCA) por las restricciones que encuentran para trabajar en el recinto municipal y por un aumento en los precios de los servicios que consideran abusivo por parte del concesionario.

"No es una relación del Ayuntamiento de Zaragoza con la empresa adjudicataria, sino de la empresa adjudicataria con el resto de empresas locales y sus proveedores", ha diferenciado la alcaldesa. Los empresarios del sector acudirán al Tribunal de la Competencia porque aseguran que el proceder de Mémora en las instalaciones municipales "vulnera principios de legalidad, libre competencia y derechos de los usuarios"

La regidora ha informado de que desde el Gobierno de la ciudad se han reunido en dos ocasiones con los afectados para "escucharles y explicarles que no es una relación directa la que tienen con el ayuntamiento". El cambio de la concesión, que ha sido efectivo desde el mes de enero, ha generado un profundo malestar en el secto funerario por el cambio en las condiciones de acceso que se han encontrado los negocios locales. "Nosotros no podemos hacer más", ha considerado Chueca.

La alcaldesa ha recordado que el objetivo del Ayuntamiento de Zaragoza es ofrecer el "mejor" servicio funerario a todos los zaragozanos y por ello fue necesario sacar esa concesión que llevaba muchos años sin actualizarse, y que según el consistorio va a permitir la modernización de los servicios funerarios "y prestar mejores servicios a todos los zaragozanos".

La firma Mémora Servicios Funerarios explotará el tanatorio del cementerio de Torrero durante los próximos 30 años tras un acuerdo que compromete a la empresa a invertir 7,7 millones de euros en la modernización de las instalaciones. Entre las mejoras destaca la construcción de un nuevo edificio de 1.800 metros cuadrados que contará con cuatro salas de velatorio, una sala de despedida y cuatro nuevos hornos crematorios equipados con tecnología avanzada de filtración y mayor capacidad.

Ante la situación de enfrentamiento en Torrero, la alcaldesa ha considerado que si Memora, que es la adjudicataria, "tiene otras funerarias locales que son proveedores con los que llegan a acuerdos para subcontratar servicios, son acuerdos entre ellos y en caso contrario, si tienen que acudir a los tribunales, será lo que digan los jueces".

Según las alegaciones que las empresas familiares han trasladado el Ayuntamiento de Zaragoza, con el cambio de empresa concesionaria de los hornos crematorios, capillas y salas de velatorios se han encontrado con restricciones de acceso que limitan injustificadamente la actuación de funerarias externas, contraviniendo de forma directa la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM).