El barrio de Zaragoza que suma otro año sin ver atendidas sus demandas

Las demandas de los barrios son innumerables y, si se juntaran todas en una larga lista, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca en este caso, no haría otra cosa que leer peticiones y reivindicaciones que, por muy justas que sean, no pueden atenderse todas a la vez. Sin embargo, hay distritos que se sienten más agraviados que otros en esto del reparto de las inversiones y en barrios tradicionales como La Paz, la sensación de olvido y abandono viene de lejos.

Sus reivindicaciones son parte siempre de la cabecera de muchas protestas, como la marcha de los barrios de la Cincomarzada o la Bajada del Canal, que desemboca precisamente en el pulmón verde del distrito, el parque de La Paz. Pero por mucho que aireen sus preocupaciones, parece que estas no acaban de llegar a los responsables municipales, o esto es al menos lo que denuncian d desde la asociación de vecinos del barrio.

En esta ocasión, los lamentos de la asociación de vecinos La Paz se debe a que los presupuestos municipales no recogen alguna de sus principales –y antiguas– reivindicaciones.

«Nuevamente el proyecto de presupuestos municipales de 2026 presentados por la alcaldesa, Natalia Chueca, omiten para este año determinadas partidas económicas para actuaciones muy demandadas para el barrio de La Paz», lamentan desde la asociación de vecinos.

Los vecinos llevan años pidiendo el acondicionamiento de este solar. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Entre estas reivindicaciones, desde la entidad destacan las actuaciones que, «año tras año, son «ignoradas, infradotadas o no ejecutadas pese a contar con una consignación económica». Entre estas cuestiones están, por ejemplo, los dos puentes sobre el Canal Imperial de Aragón que servirían de conexión con el barrio de San José.

Esos puentes estarían a la altura de las calles Neptuno y Emilio Pérez y permitirían evitar que el barrio quedase encajado, como está ahora prácticamente, en un fondo de saco.

Accesibilidad

Otra de las peticiones recurrentes es la mejora de las infraestructuras verdes del barrio, como el parque de La Paz. Los vecinos llevan años pidiendo una reforma integral de esta zona verde en la que el ayuntamiento ha acometido alguna plantación. Sin embargo, las necesidades se hacen obvias cuando uno pisa el césped, y ya no solo por la vegetación. El mantenimiento del mobiliario y la limpieza requerirían de un esfuerzo extra por parte de las autoridades locales. También piden que, de una vez por todas, se ejecuten los planes para que las riberas del canal se conviertan en un auténtico parque lineal, un proyecto que hasta hace no mucho constaba en los presupuestos municipales pero del que nunca se supo.

Otra de las peticiones que en La Paz incluyen en su lista de demandas es el acondicionamiento para uso vecinal de un descampado situado en la calle Terranova así como la mejora de la accesibilidad mediante rampas del paso entre la calle Muza Ben Zeya y la calle Soleimán del centro de Salud, algo muy necesario también dado el grado de envejecimiento del barrio.

Noticias relacionadas

Tampoco constan las peticiones del barrio en el listado de calles que se incluyen este año en la Operación Asfalto, recién anunciada esta pasada semana. Desde la asociación alertan de los baches en vías como Faustino Casamayor y otras importantes arterias de la zona como el paseo Tierno Galván y el paseo del Canal.