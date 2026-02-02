Cierra por sorpresa un mítico bar de tapas del centro de Zaragoza: "No es un adiós triste, es un gracias enorme"

Hay bares que tienen un tremendo éxito, pero de un día para otro bajan la persiana de forma definitiva o cuelgan en la puerta de su local el temible cartel de 'Se traspasa'. Zaragoza ha perdido en las últimas horas un emblemático bar que había logrado ganarse un hueco en los corazones de los vecinos de La Madalena. La calle Heroísmo, que vivió sus mejores días hace unos años gracias al Juepincho, ve como otro establecimiento gastronómico se ve obligado a cerrar sus puertas.

O Fogar, un mítico bar de tapas del centro de la capital aragonesa, ha confirmado en las últimas horas su cierre a través de su perfil en redes sociales. "Por causas ajenas a la empresa, sentimos decir que nos toca bajar la persiana de O Fogar. No es un adiós triste, es un gracias enorme", explican desde la gerencia del establecimiento.

El bar, nacido de una idea de dos amigos como Adrián y Rubén, abrió sus puertas en la calle Heroísmo en 2023 y decidió apostar por las tortillas rellenas, las patatas bravas y las raciones caseras como emblema para atraer de forma rápida una clientela, que rápidamente se convirtió en fiel. En su apetecible barra, podrías encontrar tapas tradicionales y otras más modernas con una presentación muy cuidada.

Una de las tapas de O Fogar. / O FOGAR

Además, los propietarios de O Fogar quisieron dar un paso más allá y se presentaron a varios concursos donde incluso se alzaron como ganadores. El bar de la Madalena venció el trofeo a la Mejor tapa elaborada con Jamón de Teruel 2024, la Mejor Salsa Brava Zaragoza 2024 y también se quedaron como finalistas de la Mejor Croqueta de Jamón Zaragoza en 2024 y 2025.

"Nos llevamos maravillosos momentos"

O Fogar también quiso agradecer a todo el mundo que ha hecho posible esta aventura en la ciudad. "Gracias a quienes entrasteis, brindasteis, repetisteis, recomendasteis y lo hicisteis "Fogar". Nos llevamos maravillosos momentos, risas, días largos y mucho cariño. Hasta aquí llega este capítulo… y quién sabe cuál será el siguiente, pero seguro que nos volvemos a encontrar pronto. Un abrazo y gracias a todos", termina el bonito mensaje de despedida.

Noticias relacionadas

El cierre de uno de los locales con más actividad de la calle Heroísmo ha sorprendido a muchos clientes habituales e incluso proveedores. "Ha sido un placer haber trabajado con vosotros, grandes profesionales y buena gente. Muchas gracias por haber contado con nosotros, os deseamos el mayor de los éxitos en los próximos proyectos", ha escrito en los comentarios Frutas Javier Mené.