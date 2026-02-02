Ultimátum del Ayuntamiento de Zaragoza: la noria navideña se tendrá que desmontar "en el plazo máximo de un mes"

La noria navideña que tendría que tendría que haber sido la gran atracción de la ciudad en las pasadas fiesta tendrá que ser desmontada "en el plazo máximo de un mes", según figura en el informe desfavorable que ha redactado la gerencia de urbanismo.

El rotundo informe al que ha tenido acceso este diario recuerda que la empresa que había solicitado permiso para instalar la atracción en la avenida José Atarés, junto al parque de la Chimenea, había sido requerida en tres ocasiones a subsanar las deficiencias detectadas por el servicio de inspección municipal. El documento señala que no está acreditada "la resistencia suficiente del terreno" ni la seguridad en el uso de la instalación.

La noria es una atracción nueva en cuyo montaje han participado profesionales de distintos perfiles, desde técnicos eléctricos hasta especialistas en estructuras y seguridad. Según fuentes municipales el escollo en este momento se encuentra en el acceso del público a las cabinas.

La atracción se anunció dentro de la programación navideña de la ciudad, pero finalmente no ha podido empezar a funcionar.

La compañía ha abonado 2.000 euros a las arcas públicas como fianza que les será devuelta si, cuando se marchen, todos los elementos de la vía pública donde se asienta la noria están en el mismo estado que cuando llegaron. Además, han tenido que pagar 241,35 euros por la tramitación de los permisos y 3.531,5 euros como tasa por ocupar el dominio público.