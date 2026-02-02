La nueva Romareda coge altura: así avanzan las obras del estadio del Real Zaragoza

Hace ya 572 días que comenzaron las obras de construcción del nuevo estadio de La Romareda, en Zaragoza, y poco a poco comienza a erigirse la estructura del campo de fútbol, lo que permite imaginarse ya las dimensiones que ocupará entre el paseo Isabel la Católica y la plaza Eduardo Ibarra. En las últimas semanas han comenzado a levantarse pilastras y pilares que ya son visibles desde el exterior de las vallas en un proceso que, según han declarado los responsables de los trabajos, está a punto de pisar el acelerón.

Y es que según explicó la alcaldesa de Zaragoza en una entrevista con este diario la semana pasada, las obras de constucción de la nueva Romareda "van conforme a los plazos". En estos momentos ya se ha ejecutado un 8% de la nueva infraestructura, aunque bien es cierto que, para cumplir con el calendario establecido, el recinto deberá estar terminado en un año y medio.

La estructura del Gol Sur ya levanta varios metros del suelo. / Jaime Galindo

Por ello, en las próximas semanas los trabajos van a entrar en una nueva fase después de que se hayan localizado ya todos los servicios subterráneos que recorren el terreno. Ese proceso, explicó la alcaldesa, era uno de los "momentos críticos" de la construcción y ha supuesto la identificación de algunas tuberías que no estaban "identificadas inicialmente". Pero eso, que era un freno para la obra, "ya se ha resuelto", por lo que ahora "ya tiene que ir todo muchísimo más rápido".

En estos momentos son nueve las grúas que trabajan sobre la parcela y, según explicó la alcaldesa, próximamente ese número crecerá hasta las 12 lo que permitirá que la estructura comience a crecer con más velocidad. La zona más avanzada del estadio es la del Gol Sur y es que fue la primera que comenzó a construirse.

Así avanzan las obras de construcción de La Romareda. / Jaime Galindo

Según puede observarse en las imágenes que acompañan a esta noticia, ya se están ejecutando también los primeros pilares que sujetarán la tribuna este -la que dal al paseo Isabel la Católica- así como la estructura que sujetará las gradas del Gol Norte. También está ya el sótano que se situará debajo de la zona comercial y que servirá de aparcamiento.

En los próximos meses tendrán que licitarse nuevos e importantes contratos que permitirán equipar el estadio. Esas nuevas adjudicaciones, que alcanzarán un valor de 10 millones de euros, servirán para comprar las butacas del estadio, el césped y los elementos tecnológicos como las pantallas.