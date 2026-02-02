Universo michi, la tienda más gatuna de Zaragoza, cambia de ubicación: "No es solo un gato, es familia"

«No es solo un gato, es familia». Con esta frase reciben a los visitantes en el nuevo local de Espacio Michi, un proyecto gatuno que sigue creciendo en Zaragoza. Tras casi un año en la calle Mayor número 25, en pleno casco antiguo —donde abrieron el 11 de mayo de 2025—, ya trabajan en el montaje de su nueva tienda, un espacio más amplio y con muchas más posibilidades.

El nuevo establecimiento estará ubicado en Arzobispo Doménech número 7, esquina con la calle Lagasca. Hasta hace apenas unos meses, en ese local se encontraba SUPERZAPA, una tienda dedicada al calzado que bajó la persiana en junio de 2025. Su cierre fue consecuencia de la crisis del consumo en el comercio de calle, agravada por la inflación y por el auge de la venta online y del calzado low cost.

Tienda Universo michi en Arzobispo Domenech 7 esquina con Lagasca / SERVICIO ESPECIAL

Ahora, aunque solo se puede ver la fachada, esta ya adelanta algunas de las propuestas que se podrán encontrar en la nueva tienda. Los cristales permanecen tapados y, por el momento, todavía no se ha anunciado una fecha oficial de apertura.

Mucho más que comida

Aunque uno de los principales productos del local es la alimentación natural, en Espacio Michi ponen especial énfasis en los piensos de calidad y en una buena comida húmeda, trabajando con diferentes marcas especializadas, como Naturextra, entre otras.

Además, Ana, creadora de este espacio tan gatuno, cuenta con formación especializada en psicología y terapia felina, lo que le permite asesorar desde el conocimiento y la experiencia sobre qué es lo más adecuado para el bienestar de cada gato.

Pero esto es solo el comienzo. Ana es también terapeuta floral Bach, una propuesta poco habitual en Zaragoza. Este tipo de terapia está indicada para gatos con estrés, ansiedad, conflictos de convivencia, lamidos compulsivos, calvas o heridas, entre otros problemas. Trabaja con las Flores de Bach, un sistema natural orientado a mejorar el bienestar emocional y la armonía de los felinos. Cada caso se estudia de manera individual y la preparación es personalizada, adaptada a los síntomas y necesidades de cada gato.

Otra de las grandes novedades que ofrece el establecimiento son sus jardines aromáticos. Se presenta en pequeñas bolsitas que contienen una selección de plantas secas, elegidas en función de lo que el gato necesite en cada momento: calma, cura o diversión.

Divulgación en redes sociales

El proyecto cuenta con más de 32.000 seguidores en Instagram, una plataforma que Ana utiliza no solo para dar a conocer el día a día del espacio, sino también para divulgar contenidos gatunos poco conocidos y dar visibilidad a gatos abandonados o en busca de adopción. Cuando uno de ellos encuentra familia, lo anuncia con su ya reconocible lema: «¿A quién le toca hoy?», una frase que va mucho más allá de una simple pregunta, una frase que marca el inicio de una nueva vida.