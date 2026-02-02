El PSOE presenta una enmienda a la totalidad y 92 parciales al presupuesto de Chueca en Zaragoza

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos para 2026 que considerar "injusto, desequilibrado, irreal, y alejado de las necesidades de la ciudad". Además, ha registrado 92 enmiendas parciales, fruto también de aportaciones de asociaciones y entidades, que mueven unos 30 millones de euros para mejorar, dentro de las limitaciones técnicas, un documento que la concejal Marta Aparicio considera "profundamente errado y una amenaza real para la estabilidad y sostenibilidad del consistorio".

Aparicio ha criticado que a la alcaldesa, Natalia Chueca, las necesidades reales de la ciudad "le dan exactamente igual" porque ante la mano tendida del PSOE "nos ha dado con la puerta en las narices" además de asistir a un "circo electoralista entre PP y VOX, que deja claro que la derecha no se preocupa por los intereses de la ciudad, sino por lo que va a pasar el próximo domingo".

Ha asegurado que pese a ser el mayor presupuesto de la historia de la ciudad "no es sinónimo bueno" porque los servicios son "peores, los barrios están abandonados y problemas sin resolver" porque desde que gobierna el PP en Zaragoza vemos aumenta el presupuesto, pero la ciudad "empeora".

A su parecer, la alcaldesa "no se ha preocupado por los problemas reales, sino por sus proyectos megalómanos, sus fiestas y amigos" para añadir que los ingresos de la ciudad "no son suficientes, pero se bonifica a Quirón, el mantenimiento no llega a los barrios, pero se gastan millones en una ciudad del cine".

Aparicio ha explicado que el presupuesto del PP crece un 6,3%, mientras que los ingresos corrientes solo aumentan un 3,23%, apoyándose el incremento fundamentalmente en la venta de suelo, 31,2 millones de euros, y el aumento de la deuda, 49 millones, cantidad similar a la amortización prevista, lo que impedirá, por primera vez en más de una década, reducir la deuda viva del ayuntamiento, ha alertado.

"Desequilibrado e injusto"

A su parecer, no solo es un presupuesto "desequilibrado", que fía gran parte de sus ingresos a la venta de suelo y al endeudamiento, sino que su reparto de la carga fiscal es manifiestamente injusto".

También ha lamentado que el presupuesto gasta por encima de los ingresos corrientes, incumple por segundo año consecutivo el límite de gasto no financiero --superándolo en casi 43 millones-- y genera un desequilibrio estructural que "pone en riesgo la estabilidad futura del ayuntamiento", ha avisado.

Otra crítica es el incremento "descontrolado" del gasto corriente, que se ha disparado un 44% desde 2019 --pasando de los 298 a 429 millones de euros--, especialmente en las grandes contratas. En concreto, ha dicho que hay tres grandes contratos con un aumento medio cercano al 40%, sin contar el nuevo contrato del autobús que disparará el gasto por encima de los 100 millones de euros, "comprometiendo de forma muy preocupante la salud financiera del Ayuntamiento para los próximos años2.

En inversiones, aunque recoge 127 millones de euros, para Aparicio es una cifra "insuficiente y claramente desequilibrada", ya que un porcentaje muy elevado es para pocas inversiones que son Giesa, entorno Romareda, CDM Sur, avenidas -Valencia y Coso-, compra de autobuses y Huerva y que absorben 50,5 millones, un 40% del total.

A ello se suman otras 7 partidas de gestión ordinaria --renovación de la red de aguas, obras y conservación del viario-- que suman 19,1 millones, mientras que la política de vivienda absorbe otros 10 millones entre rehabilitación y promoción y adquisición de vivienda.

En total, estas 15 partidas representan el 63% del total --casi 80 de los 127 del presupuesto--. El anexo de inversiones del presupuesto, con 188 partidas de capítulo 6, supone que el 8% significan el 63% de la inversión total, y el 92% restante son partidas pequeñas para actuaciones menores, sin transcendencia y muchas, además, repetidas año tras año sin ejecución real.

Salvo la reiterada inversión en el Centro Cívico Hispanidad y los dos proyectos de colaboración público-privada para la construcción de nuevos centros deportivos --Sur y Almozara--, la única inversión prevista en equipamientos con dotación real y suficiente es la Escuela Infantil de Arcosur, ha deducido.

Ha afeado que no se acometan proyectos históricamente demandados como los pabellones del Barrio Jesús o Torre Ramona, ni regeneración urbana de los conjuntos urbanos de interés. Otra crítica atañe al "recorte" de inversión en Policía Local o Bomberos. A todo ello se suma un reparto de la carga fiscal "injusto", ya que el aumento de los ingresos tributarios se apoya casi exclusivamente en las tasas y precios públicos, que crecen un 8,2%, frente al escaso crecimiento de los impuestos directos.

Además, ha dicho, que "asienta la política social como una red meramente asistencial y continúa engordando el gasto corriente sin mejorar la prestación de los servicios, agravando algunos problemas estructurales que pueden convertirse en "amenazas reales" para la estabilidad y sostenibilidad del Ayuntamiento, ha estimado.

Enmiendas parciales

Las 92 enmiendas parciales del PSOE se centran en reforzar las políticas sociales, ya que prácticamente el presupuesto global del área de destina a pagar por mandato legal, el servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia; juventud; cooperación al desarrollo --que ha descendido hasta el 0,04% del presupuesto--; vivienda pública porque las ayudas a la rehabilitación vuelven a niveles de 2022.

También las enmiendas se centran en regeneración de barrios; educación con el "problema" de climatización en los colegios; movilidad sostenible porque solo hay 15.000 euros para el estudio de la ampliación de la línea 1 del tranvía y no aparece ningún partida para el estudio de la línea 2. Otros ámbitos son seguridad y cultura.

En concreto, en políticas sociales, el área en el que el PSOE presenta más enmiendas, se propone un plan extraordinario para las personas sin hogar, potenciar las políticas de juventud, la cooperación al desarrollo e incrementar las partidas para entidades del tercer sector.

En proyección exterior, piden aplicar los programas Zaragoza Solidaria --como referente ante el mundo en políticas de cooperación y solidaridad internacional-- y Zaragoza Cultura, para realzar el patrimonio histórico.

En urbanismo, Marta Aparicio apuesta por subir las partidas de adquisición de inmuebles para vivienda pública protegida, otros proyectos como el de la calle Loarre, la regeneración de barrios, el Centro Cívico Distrito Sur o la Estación del Norte.

En participación ciudadana, el PSOE recupera el "recorte" de Chueca en las Juntas de Distrito y subvenciones para AMPAS, crear una nueva partida para fomentar la participación ciudadana infantil y un plan de inversiones en los barrios rurales.

En cultura, las enmiendas socialistas son para crear convenios que fomenten el conocimiento de artistas noveles en diferentes disciplinas y un nuevo festival de artistas emergentes para difundir el Ebro y sus riberas. En educación, se propone recuperar las ayudas a extraescolares para todos los alumnos vulnerables.

En medio ambiente y movilidad, el PSOE ve prioritario aumentar la partida de renaturalización de patios escolares, el estudio de la línea 2 del tranvía y un programa de inversiones en el parque del Agua, así como un plan de mejora del arbolado. También, un plan de modernización de la Policía Local y de Seguridad Vial.

Por último, en materia de Economía, algunas propuestas pasan por aumentar las ayudas a la inserción sociolaboral y el programa Volveremos.