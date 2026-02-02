Así será el nuevo arbolado que servirá para regenerar la ribera del Huerva en Zaragoza

La reforma de las orillas del río Huerva a su paso por Zaragoza entra en una nueva fase. Y en este caso comienza la plantación de arbolado para completar "una de las obras más importantes en la ciudad" según ha destacado la alcaldesa, Natalia Chueca. Con una inversión de 23 millones de euros, la renaturalización será un "cambi estético" tanto para el cauce como para las calles adyacentes.

Según han avanzado, esta semana comienza la plantación de los primeros 1.371 árboles de gran y mediano tamaño en su ribera, que forman parte de las cerca de 190.000 nuevas unidades arbóreas, arbustivas y florales que acogerán finalmente los dos kilómetros y medio del entorno fluvial que se está recuperando. Estas primeras labores se extenderán hasta finales de marzo.

Las especies, según ha avanzado Chueca, tendrán un crecimiento rápido, por lo que los cambios será visibles en poco tiempo, después de la eliminación de árboles invasivos. “El río Huerva ha sido históricamente marginado y constreñido por la expansión urbana, por lo que ahora se reconectará ahora con la ciudad, transformando un espacio degradado en un entorno de alta calidad ambiental y bienestar”, ha recordado. Todas ellas se han elegido para que sean resistentes al clima de la ciudad, adaptados a la sequía, al cierzo y a los terrenos de yesos.

Las labores de plantación que comienzan esta semana se dividen en los dos tramos de la actuación, siendo una obra de gran complejidad. Así, en el primer trazado, entre el puente Blasco del Cacho y la Gran Vía, se irán colocando un total de 510 unidades. En concreto, los 379 árboles de gran tamaño se empezarán a colocar por la zona próxima a Gran Vía, en la calle de Martín Ruizanglada, continuando aguas arriba en la margen izquierda del río hasta el puente Emperador (calle Juan Pablo Bonet).

Visita de la aldaldesa al nuevo tanque de tormentas. / Jaime Galindo

Se continuará plantando arbolado en las zonas de la margen izquierda anexas a la calle de Manuel Lasala y en el denominado parque Bruno Solano, desde el inicio del tramo con dirección aguas abajo. Se realizará de forma posterior la plantación de arbolado en las zonas de la margen derecha comenzando desde las zonas anexas a la calle Catalina de Salazar hacia aguas arriba hasta el parque Emperador y posteriormente hacia el nuevo parque previsto en los antiguos viveros Sopesens.

Por otro lado, se irán colocando las 134 unidades de arbolado de tamaño medio en las zonas próxima a Gran Vía, en su margen izquierda, siguiendo en dirección aguas arriba. En la margen derecha se comenzará de manera posterior, desde la calle Catalina de Salazar en dirección hacia aguas arriba. Mientras, en el segundo tramo, entre calle Miguel Servet y la desembocadura del río en el Ebro, se plantarán las primeras 861 unidades.

En este caso, tanto los 656 árboles de gran tamaño como las 205 unidades de menor porte seguirán el mismo proceso y cronograma: empezarán en ambas márgenes del parque Villafeliche siguiendo por las zonas del Parque Bruil en la margen izquierda del Huerva y con dirección hacia aguas arriba hasta la calle de Alvira Lasierra. Una vez finalizadas se continuará por las zonas de la margen derecha, es decir por el lado de Camino de las Torres hasta el puente de Jorge Cocci.

Posteriormente se iniciarán las labores desde la desembocadura con dirección hacia aguas arriba hasta el puente de la calle Jorge Cocci. Finalizando las plantaciones de arbolado en el parque junto al centro deportivo municipal Alberto Maestro. La alcaldesa ha recordado que en total se van a plantar ahora 41 especies entre árboles de gran tamaño y medio porte, así como arbustos de distintas dimensiones. “Son especies autóctonas”, ha incidido Natalia Chueca, “que sustituyen a los ejemplares invasores que crecían sin control y ahogaban un ecosistema tan rico y especial como este”.

La intervención deberá estar completada en enero del próximo año. Entre los nuevos árboles que van a llegar a la orilla se encuentran ejemplares de álamo blanco, chopo negro, fresno, olmo, tilo, almez o latonero, sabina albar, carrasca, y nogal. Por debajo, como especies arbóreas y arbustivas de mediano tamaño, están los ejemplares de sotobosque, las plantas aromáticas y los frutales ornamentales. Aquí se encuentran el madroño, el membrillo, la higuera, el laurel, el almendro, el níspero, el romero, el tomillo, el espliego o la retama, entre otros. Esta gran variedad también aportará aspectos estéticos y visuales, con juegos cromáticos estacionales.

Asimismo, estas especies aportan beneficios medioambientales para la biodiversidad, como por ejemplo, alimento a la avifauna local gracias a la producción de fruto de las especies arbustivas seleccionadas, mientras que las plantaciones aromáticas y las flores tempranas son perfectas para abejas y polinizadores.

La regeneración del río tambien contempla la creación las nuevas sendas peatonales y la renovación de ocho calles adyacentes con prioridad para peatones, así como la creación de ocho nuevos parques fluviales (cinco nuevos y tres renovados) que suman 12.400 metros cuadrados.

En este sentido, Natalia Chueca ha podido comprobar cómo ha finalizado la obra del tanque de tormentas situado en el nuevo parque en la zona de los antiguos viveros, cuya superficie comienzan a dibujarse los senderos, escaleras y accesos de esta zona verde. Además, prosiguen las labores en las calles adyacentes como Manuel Lasala, donde se avanza por un lado en el cambio de las tuberías de saneamiento, mientras en la parte finalizada ya empieza a dibujarse el encintado de bordillos de las nuevas aceras y las futuras pavimentaciones.

Desde el consistorio han señalado que esta actuación es posible gracias a una alianza estratégica entre el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón, y la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). El proyecto cuenta con el respaldo financiero de los fondos NextGeneration de la Unión Europea.