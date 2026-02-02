Los sindicatos de Avanza Zaragoza protestarán ante Inspección de Trabajo: acusan de "inacción" a "parte" de la 'policía' laboral
Consideran que el organismo estatal no trata con celeridad sus denuncias contra la empresa que gestiona el autobús urbano en Zaragoza
El comité de empresa de Avanza ha convocado una concentración el próximo martes, 10 de febrero, ante la sede de la Inspección de Trabajo de Zaragoza ante "la pasividad, la demora en la resulución de denuncias y determinadas resoluciones más que discutibles a las que, por desgracia, nos tiene acostumbrados" este organismo estatal, que ejerce como policía laboral.
"Ante las numerosas denuncias interpuestas por este comité de empresa contra Avanza Zaragoza -la empresa que gestiona la contrata de autobuses urbanos-, nos encontramos en la mayoría de las ocasiones con retrasos excesivos en su tramitación. Esto provoca que, de forma misteriosa, muchos de los problemas se subsanen días antes de las reuniones entre Inspección de Trabajo, Avanza y el comité, evitando así cualquier sanción bajo el argumento de que la empresa ya ha resuelto la incidencia, aunque lo haya hecho con meses de retraso, dejando impune a Avanza ante la meses de incumplimientos, muchos de ellos reiterados y/o enquistados en el tiempo", han denunciado en una nota de prensa.
Según han informado los sindicatos de Avanza, el año pasado se presentaron alrededor de 20 denuncias ante la Inspección de Trabajo, "con demoras injustificadas en sus resoluciones". "A día de hoy, todavía permanecen sin resolver denuncias presentadas en septiembre de 2025. Y muchas resoluciones vulneran, a nuestro entender, los derechos de los trabajadores y trabajadoras y sus representantes", han añadido.
Desde el comité, insisten en un comunicado, piden que las denuncias se tramiten "con agilidad, especialmente cuando están relacionadas con la seguriad y la salud laboral". "Denunciamos públicamente la inacción de una parte importante de esta Inspección de Trabajo -no de toda- que es precisamente la que gestiona la mayoría de las denuncias que este comité interpone contra Avanza Zaragoza, mirando en demasiadas ocasiones hacia otro lado".
- Los cuatro colegios públicos que se han colado entre los 25 mejores de Zaragoza: desde programas de radio hasta mercadillos solidarios
- Encuesta de EL PERIÓDICO: El PP ganaría las elecciones en Aragón pero solo podría gobernar con Vox
- ¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate de RTVE?
- Buenas noticias para los socios de Costco en Zaragoza: ya se puede comprar online con entrega a domicilio
- Celso, el vecino que se ha hecho viral por una polémica entre Chueca y Alegría en Zaragoza: “Me molesta y no es gracioso, no pinto nada en este rollo”
- Diamond Foundry empieza a reclutar en Zaragoza a los primeros directivos de su planta tecnológica: salarios de hasta 200.000 euros al año
- Una tecnológica estadounidense invertirá 1.000 millones en Zaragoza en una industria de chips que creará hasta 300 empleos
- Otra deslocalización en la automoción en Aragón: una subcontrata del vidrio cierra en La Almunia y traslada la actividad a Marruecos