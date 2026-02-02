Sorpresa en la nueva zona azul de Zaragoza: la oferta mejor valorada y más barata acaba excluida por enviar un excel y no un pdf

Sorpresa en el concurso público del Ayuntamiento de Zaragoza para adjudicar el contrato para la gestión y explotación del estacionamiento regulado en la vía pública de la ciudad, más conocido como la zona azul y naranja, que salió a licitación por más de 97 millones de euros. Cuando todo apuntaba a una adjudicación sencilla, ya que era la oferta mejor valorada técnicamente y la más barata de las recibidas, la mesa de contratación municipal ha propuesto su inesperada exclusión.

La decisión se estaba valorando desde hace semanas, ya que en la apertura de los sobres con la propuesta económica se desveló que la puja presentada por la empresa Setex Aparki ofrecía una rebaja de más del 40% sobre el precio de licitación y podría considerarse «baja temeraria». Pero su exclusión obedece a otro motivo y deja en bandeja la adjudicación a la segunda mejor oferta, presentada por la UTE formada por EYSA y Grupo MLN.

El ayuntamiento trasladó esta y otras cuestiones a una nueva valoración, además de consultar a una empresa externa, Oesia, encargada del mantenimiento de la herramienta de presentación de ofertas electrónicas ‘Licita’, para revisar si hubo alguna incidencia a la hora de enviar las pujas. Pues bien, del informe del Servicio de Contratación fechado el pasado 13 de enero se concluye que Setex Aparki «no habia incluido en la documentación del sobre 3 el estudio economico financiero que era una obligacion» en los pliegos. Y se encontró en el USB encriptado y sellado con la clave para desbloquearlo incluida en el sobre 3 «un documento excel», y no un pdf como se le exigía, por lo que «queda acreditado que la citada empresa no ha cumplido un requisito obligatorio y por tanto no puede continuar en el procedimiento de licitación».

Así se informó a todos los licitadores en la última reunión con la mesa de contratación: «Se propone la exclusión de la empresa Setex Aparki por no presentar la documentación correspondiente, estudio económico financiero, conforme a los requisitos de presentación obligatorios establecidos», manifestaron.

Una decisión que no gustó a la empresa aludida, cuyo representante solicitó el mismo trato dado «a la UTE formada por Índigo Park España y Valoriza Servicios Medioambientales, que ha omitido un parte de la documentación a aportar en el sobre 3 relativo a la oferta económica y no ha sido excluida, sino que se ha tenido en cuenta y ha sido valorado aun siendo presentado en otro sobre». Apeló a que «se tenga en cuenta el estudio económico presentado en excel en el USB que coincidiría con el que hubieran presentado en el sobre». A lo que la mesa de contratación le respondió que «esa cuestión ya fue tratada en la última reunión» y que «ya se le indicó que no es el mismo caso».

Noticias relacionadas

En su explicación le respondió que en ese supuesto al que aludía de la UTE «sí que había incluido la información del número de medidores, lo que se constató en el estudio económico, por tanto es una información que obraba en poder de la administración y en consecuencia forma parte de su oferta y se tendrá en cuenta». Y que Setex Aparki «no había presentado el documento (archivo) en el sobre 3 en formato pdf y firmado por lo que incumple la prescripción prevista en el PCAPE (pliego de condiciones administrativas)», motivo por el que, insistieron, «no se puede valorar a la citada empresa». Aunque finalmente «se acuerda remitir el expediente al servicio gestor para que compruebe si a la vista de la oferta incluida en el sobre 3 se encuentra incursa en presunción de anormalidad y en ese caso que el servicio de contratación requiera su justificación».