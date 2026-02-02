Vox mantiene su pugna con el PP en Zaragoza y mantiene su 'no' al presupuesto aunque apoyen sus enmiendas

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza ha hecho públicas este lunes las cuatro enmiendas que va a presentar al proyecto de presupuestos presentado por la alcaldesa, Natalia Chueca, el pasado mes de diciembre. Ese es proyecto de presupuestos es el mismo, según ha reconocido la portavoz de Hacienda de la formación de ultraderecha, Eva María Torres, que se negoció con el PP y que el partido de Abascal no va a apoyar a no ser que se den una serie de condicionantes que, según ha desvelado Torres, no tienen que ver con las cuatro enmiendas presentadas.

Es decir, aunque el PP acepte las cuatro enmiendas presentadas por Vox, los de Abascal no apoyarán el proyecto de presupuestos del Chueca puesto que su 'no', ha explicado Torres, se fundamenta en otras cuestiones ajenas al presupuesto como es la implantación de la Zona de Bajas Emisiones y la "eliminación de gastos supérfluos" ligados sobre todo a los patronatos y sociedades dependientes del consistorio. Por otro lado, sin embargo, Torres ha confirmado que las enmiendas presentadas no afectan ni a los gastos ni a los ingresos que constan en la propuesta de los populares puesto que esas partidas ya se habían negociado y consensuado entre las dos formaciones.

Así, las cuatro enmiendas de Vox no afectan a los gastos ni ingresos previstos, si no a las bases de ejecución, que son las normas existentes sobre cómo gastar ese dinero y cómo gestionarlo. Esas propuestas de la ultraderecha piden, entre otras cuestiones, que se haga público el libro de cuentas municipal, el documento en el que aparecen detallados todas y cada una de las operaciones que realiza el consistorio con el dinero que gestiona "en aras de aumentar la transparencia" tanto de cara a los ciudadanos como a los partidos de la oposición. Asimismo, Vox ha pedido en esas propuestas, que deberán ser debatidas y votadas en el salón de plenos, que todos los concejales tengan acceso a los "estados contables" de las sociedades y patronatos municipales.

Condiciones

En una rueda de prensa, Torres ha dicho que espera que el PP tenga en cuenta sus enmiendas y las apoye, lo que no hará que Vox apruebe las cuentas. La concejala también ha dicho que no van a negociar estas propuestas con los grupos de la izquierda pero que cabe la posibilidad de las enmiendas coincidan y que salgan adelante uniendo los votos de los tres partidos de la oposición (PSOE, Vox y ZeC).

Así, Torres ha insistido en que sus motivos para negarse a aprobar los presupuestos "son los mismos" que hace un mes, aunque solo ha mencionado dos de los varios escollos que en su día mencionaron desde la formación ultraderechista en el consistorio. Ahora, ha defendido, Vox solo modificaría su sentido de voto si el PP recula con la implantación de la Zona de Bajas Emisiones y si el Gobierno de Chueca les presenta un plan de recortes de "gastos superfluos". "Nosotros hemos analizado el presupuesto y sabemos lo que haríamos pero queremos que ellos nos lo propongan", ha pedido. "Es el momento de fusionar patronatos y sociedades para eliminar gastos supérfluos", ha dicho, repitiendo así un mantra que Vox lleva años exigiendo.