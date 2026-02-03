Solo 42 viviendas de las 18.088 permitidas: ¿por qué no se construyen casas en los barrios rurales de Zaragoza?

Zaragoza cuenta con 14 barrios rurales en sus alrededores, núcleos de población que dependen administrativamente del ayuntamiento de la capital aragonesa pero con una forma y un modo de desarrollarse y vivir mucho más próximo al de los pueblos. Estos entornos son ideales para los que buscan vivir cerca de la gran ciudad pero con los beneficios y la tranquilidad de las localidades pequeñas. La vivienda, además, suele ser más barata y de una tipología más diversa. Sin embargo, existe un obstáculo importante y es la escasez de nuevas promociones.

Y es que de las 18.088 viviendas que permitiría construir en los barrios rurales de Zaragoza el Plan General aprobado en 2001, solo se han levantado 42, concretamente, en Monzalbarba. El motivo no es que no exista demanda, sino que el PGOU se diseñó en una época, en pleno 'boom' inmobiliario antes del estallido de la burbuja, en la que se previeron grandes promociones que, hoy por hoy, no se ajustan con la realidad, lo que hace que los costes de urbanización que tienen que asumir las constructoras sean inasumibles.

Esto es lo que quiere cambiar ahora el Gobierno municipal de Natalia Chueca con una modificación del Plan General de Ordenación Urbana que, entre otras cuestiones, permitirá que los barrios rurales se desarrollen poco a poco y no en grandes tandas que nadie se atreve a construir por miedo a que se queden sin vender. Y es que en la actualidad, dentro de esas 18.088 viviendas contempladas, existen ya planes parciales aprobados como para urbanizar terrenos y manzanas en las que cabrían 8.184 viviendas. Pero no se han desarrollado precisamente por que resulta inviable para las constructoras al tener que adecentar grandes cantidades de terreno al mismo tiempo para poder vender aunque sea una vivienda.

Los cambios

"La planificación urbanística de la ciudad preveía construir teóricamente 18.088 nuevas viviendas en los barrios rurales, pero la realidad es que llevan dos décadas si desarrollarse por el elevado coste de urbanizar las grandes áreas que estaban planteadas, porque hay que recordar que esa cantidad se preveía desde una visión a principios de los años 2000 donde existía una burbuja inmobiliaria y un mercado que contemplaba grandes desarrollos urbanos", ha apuntado Natalia Chueca.

En aquella época se diseñaron planes de gran extensión y alta capacidad residencial, con el fin de que pudieran asumir costes de urbanización de los entornos de estos barrios pero, sin embargo, los promotores de los planes aprobados no desarrollaron su capacidad por los altos costes y porque era más práctico apostar por construir vivienda dentro del cinturón Z40.

El tipo de vivienda que contempla el PGOU en los barrios rurales, además, no casa con la demanda de la tipología de vivienda que los compradores buscan en estas zonas. El Plan General prevé la configuración de bloques de pisos en configuración de manzanas cerradas, como dentro de la ciudad, cuando lo que buscan los moradores de los barrios rurales suelen ser casas unifamiliares con jardín.

Ahora, los cambios urbanísticos impulsados por el Gobierno municipal, y que deberán aprobarse por el resto de grupos políticos, buscan precisamente que la oferta del mercado inmobiliario se amolde a la demanda para facilitar los desarrollos urbanísticos de estas zonas.