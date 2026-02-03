De 78 a 2.300 euros: esto se paga por dormir en Zaragoza durante la FIMA

Durante la celebración de la Feria Internacional de la Maquinaria Agrícola (FIMA), del 10 al 15 de febrero, dormir en Zaragoza es un bien escaso y caro. La llegada masiva de expositores y visitantes deja el mapa hotelero al límite y eleva los precios en todas las plataformas. En plataformas como Booking, el 94 % de los alojamientos ya no está disponible para esas fechas. Apenas quedan 32 opciones para una persona y, en una estancia tipo de cuatro noches, los precios se mueven entre los casi 600 euros, con solo cinco alojamientos en ese tramo, y los 1.310 que cuesta un 'loft' en el Meliá.

La fotografía es parecida en otros portales. En Trivago todavía aparecen 45 hoteles con disponibilidad, procedentes de un total de 234 webs, aunque las tarifas siguen siendo elevadas. Los precios de los hoteles oscilan entre los 541 euros por cuatro noches en establecimientos como El Águila o Kadrit, y los 1.147 del Hotel Reino de Aragón, lo que confirma que incluso la gama media se mueve en cifras altas durante la feria.

En eDreams, la oferta disponible también es limitada y prácticamente calcada a la del resto de plataformas. Quedan 31 alojamientos, con precios que van desde los 519 euros hasta los 1.155, en un rango similar al que se observa en Booking y Trivago. En Kayak, por su parte, se pueden encontrar unas 70 opciones, con precios que oscilan entre 599 y 1.200 euros, mostrando de nuevo que la mayoría de alojamientos se mueve en un rango homogéneo.

Entre tantos importes elevados, aparecen algunas anécdotas que llaman la atención: por un lado, un albergue situado a un paso de la basílica del Pilar ofrece camas por 78 euros las cuatro noches. Por su parte, en el Hotel Palafox se puede encontrar una suite por 2.300 euros. Estas cifras extremas muestran hasta qué punto la oferta de lujo y las opciones económicas pueden coexistir de manera curiosa.

El resultado es claro: la FIMA no solo llena los pabellones de la Feria de Zaragoza, sino también la reserva hotelera de la ciudad. Encontrar dónde dormir durante esos días exige rapidez, comparación entre plataformas y, sobre todo, asumir que la feria convierte a Zaragoza en una ciudad cara para alojarse durante el mes de febrero.