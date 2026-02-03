Ferran Adrià formará a los hosteleros de Aragón de la mano de CaixaBank y Horeca Zaragoza

CaixaBank organiza en Zaragoza el ‘Curso Intensivo de Gestión en Restauración’ de la mano del equipo de elBullifoundation, liderado por el reconocido chef Ferran Adrià. El curso, que tendrá lugar los próximos 23, 24 y 25 de marzo en el Hotel Hiberus Zaragoza, busca profundizar en una gestión eficiente y sostenible de los negocios de restauración.

El programa formativo cuenta, además de con la participación de Ferran Adrià, con la de otros colaboradores de elBullifoundation como Ferran Centelles, Silvia Timón, Silvia Sánchez o Ernest Laporte. Durante estas jornadas de formación se tratarán temas como la gestión de los restaurantes como pyme, la innovación, el control presupuestario, la relación con los clientes y una sesión dedicada a la gestión eficiente del vino. CaixaBank cuenta, además, con la colaboración de HORECA Zaragoza en la organización el evento. https://caixabanklab-campus.com/

Para la directora de la territorial Ebro de CaixaBank, Isabel Moreno, iniciativas como esta demuestran el compromiso de la entidad financiera con los hosteleros aragoneses. “Se trata de una formación esencial y de gran valor, que les ayudará a seguir siendo atractivos y competitivos en un entorno en el que la innovación y la creatividad pueden marcar la diferencia”.

Por su parte, Fernando Martín, presidente de HORECA Zaragoza, ha afirmado que “se trata de una oportunidad extraordinaria para seguir avanzando gracias al conocimiento y a la experiencia de Ferran Adrià y su equipo”. “La hostelería es un sector estratégico en Aragón y, por ello

-añade-, seguiremos impulsando y colaborando con todas aquellas acciones formativas que contribuyan tanto a la captación como a la fidelización del talento, así como a la mejora de la competitividad, la eficiencia y la sostenibilidad de la gestión”.

La iniciativa forma parte del conjunto de experiencias únicas y memorables que la entidad, a través de ‘CaixaBank Experience’, ofrece a los clientes, tanto de manera presencial como a través de los canales digitales, alrededor de ámbitos como la gastronomía, la cultura, la música y el deporte.

CaixaBank y elBullifoundation

CaixaBank y elBullifoundation unieron esfuerzos en el año 2015 para desarrollar proyectos conjuntos con un principal eje: la innovación. El acuerdo, que tiene como objetivo aplicar la creatividad a proyectos concretos que tengan como resultado la innovación, está orientado a ayudar a las iniciativas profesionales del sector de la gastronomía y sus industrias relacionadas.

En el marco de esta colaboración, CaixaBank y elBullifoundation imparten sesiones sobre gestión empresarial de la mano del chef Ferran Adrià, del sumiller Ferran Centelles y de sus prestigiosos equipos. Además, a través del portal CaixaBankLAB Campus, se ofrece formación especializada en restauración a los clientes de la entidad financiera.

Apoyo al sector de la restauración

A través de CaixaBank Food&Drinks, la entidad pone a disposición de los negocios de restauración una oferta de productos y servicios diferenciales que se adaptan a sus necesidades específicas, así como una red de profesionales expertos en el sector en todas las oficinas de la entidad, que les ayudan a optimizar la rentabilidad de su negocio y a simplificar su actividad diaria. El catálogo de productos y servicios incluye desde soluciones tecnológicas de cobro para ventas tanto físicas como online, hasta financiación adaptada a los proyectos y necesidades de este tipo de negocios, e incluso con servicios no financieros que aporten valor añadido en ámbitos como la formación y el asesoramiento.

Con el objetivo de potenciar la experiencia digital y ofrecer un valor añadido en el modelo de atención y de prestación de servicios, Food&Drinks se articula como una comunidad de clientes que tienen acceso exclusivo a contenidos financieros y no financieros específicos para el sector. En un entorno digital creado exclusivamente para los clientes de Food&Drinks en CaixaBankNow, los usuarios pueden visualizar todos los productos y servicios, y recibir un asesoramiento especializado de su gestor de confianza sin necesidad de desplazarse a la oficina.

La comunidad Food&Drinks, además, tiene a su disposición contenidos como formaciones, charlas, asesoramiento empresarial, así como acceso a productos de partners estratégicos del sector en mejores condiciones.