FIMA 2026 convertirá Zaragoza en la capital internacional del sector agrícola: “Esperamos más visitantes que en la edición anterior”

La Feria Internacional de la Maquinaria Agrícola (FIMA) 2026 convertirá a Zaragoza en la capital internacional del sector del 10 al 14 de febrero. En un entorno marcado por la innovación, la tecnología y el talento, los visitantes podrán conocer de primera mano a las principales marcas del mercado y los profesionales de la agricultura dispondrán de un espacio único para el negocio, el conocimiento y la reflexión sobre el futuro del sector.

Los responsables del certamen confían en una edición de récord, que supere las cifras de 2024, cuando más de 167.000 visitantes pasaron por los pabellones de Feria de Zaragoza. El contexto sectorial es ahora más favorable. En la edición previa, en un momento de mayor efervescencia, se produjeron algunas reivindicaciones durante la feria, una situación que los organizadores no creen que se repita este año.

“No se espera ese nivel de movilización. El sector no se encuentra en la misma situación y, además, el actual año agronómico está siendo mejor en algunos cultivos, con lluvias que han mejorado la situación, un factor clave especialmente en la agricultura mediterránea”, ha explicado Fernando Cidraque, director de FIMA. Por ello, se considera probable que el ánimo del sector sea mejor y que la feria registre “mejores cifras de visitantes que en la edición anterior”.

La feria volverá a ser un hervidero de personas, negocios y actividades en torno al sector agroalimentario, que sigue marcado por la incertidumbre derivada del Acuerdo del Mercosur, el acuerdo con India y la reforma de la PAC. “Desde Feria de Zaragoza mostramos nuestra solidaridad con las reivindicaciones del sector y apostamos por el diálogo entre administraciones, negociadores y los colectivos afectados. Pedimos también paciencia y reflexión, ya que no todo será negativo y también pueden surgir oportunidades”, han señalado desde la organización.

FIMA es el mayor certamen dedicado a la tecnología agrícola del sur de Europa, un evento que sitúa a Zaragoza y a Aragón en el epicentro mundial del sector agroindustrial en lo que respecta a maquinaria y tecnología agrícola. Tras seis décadas de historia y 44 ediciones, la feria pone de manifiesto la importancia estratégica del sector primario.

El certamen alcanza una dimensión destacada: nueve pabellones, 90.000 metros cuadrados de exposición, 1.261 marcas representadas y cerca de 600 expositores procedentes de 35 países. De ellos, 598 son marcas españolas y 117 aragonesas. Se trata de un evento con una proyección de ciudad y un impacto económico sin parangón a lo largo del año, actuando como un auténtico motor económico para numerosos sectores durante su celebración.

FIMA cuenta con un arraigo especial en Zaragoza. “Desde Feria de Zaragoza trabajamos edición tras edición para hacerlo crecer y ser cada vez más innovadores. Las ferias siguen siendo importantes y necesarias. Tras un paréntesis, el contacto personal y el encuentro entre oferta y demanda han vuelto a demostrar su vigencia. Una feria es un gran escaparate sin necesidad de visitar cientos de proveedores o miles de clientes potenciales”, ha destacado Jorge Villarroya, presidente de Feria de Zaragoza.

En esta edición, FIMA volverá a presentar iniciativas como FIMA Tec y FIMA Conecta Talento, y se articulará en torno a cuatro ejes fundamentales: tecnología, innovación, sostenibilidad y relevo generacional. “En definitiva, FIMA se presenta como un auténtico motor de negocio, innovación y talento”, han subrayado desde la organización.

FIMA Conecta Talento, iniciativa estrenada en FIGAN 2025, incluirá mesas redondas sobre las necesidades de talento del sector y la participación de 12 empresas. Actualmente, hay 846 inscritos, con previsión de alcanzar entre 900 y 1.000 participantes.

El director general de Feria de Zaragoza, Rogelio Cuairán, y Fernando Cidraque han detallado algunas de las principales novedades del certamen. Entre ellas, destacan las jornadas centradas en inteligencia artificial, robótica y gestión del agua, que contarán con la participación de empresas de referencia como John Deere, que regresa a FIMA tras varios años de ausencia coincidiendo con el 25 aniversario de la agricultura de precisión.

En cuanto al impacto económico, Feria de Zaragoza genera una media anual superior a 422 millones de euros, según estudios recientes. Entre todos sus certámenes, como han reconocido, FIMA es el de mayor impacto individual en la capital de Aragón: “De los números totales, casi la mitad se corresponden a esta feria. Es muy importante para todos. Más de la mitad de los visitantes provienen de FIMA”.

No preocupa la situación ferroviaria

Los responsables de FIMA han reconocido que factores externos, como una posible huelga ferroviaria, podrían afectar a algunos desplazamientos, pero recuerdan que una gran parte de los visitantes acude en vehículo propio, especialmente agricultores y empresarios del sector. Así, los retrasos y cancelaciones en la línea de Alta Velocidad Española no deberían condicionar el número de personas que acudan a Zaragoza la próxima semana. “No esperamos que esta situación frene la afluencia de visitantes”, han concluido.