Dos importantes avenidas de Zaragoza estarán cortadas al tráfico las próximas horas por la retirada de los adornos navideños
Ha pasado casi un mes desde que se apagaron las luces de Navidad en la capital aragonesa
Ha pasado casi un mes desde que Zaragoza se despidió de la Navidad hasta el próximo mes de noviembre cuando las luces se vuelvan a iluminar. Hay algunos adornos que todavía se mantienen intactos en las céntricas calles del centro de la capital aragonesa a la espera de que los operarios los recojan hasta próximo aviso.
La desinstalación de las luces navideñas de dos importantes arterias de la ciudad como el Paseo Independencia o la avenida San José se realizará en las próximas horas obligando a cortar el tráfico durante varias horas.
Los trabajadores quitarán los adornos de la céntrica arteria comercial de Zaragoza del 4 al 6 de febrero entre las 1.30 y las 5.00 horas. Las líneas 21, 222, 32 y 35 se desviarán por Paseo La Mina, Paseo Constitución a sus recorridos habituales ha comunicado Avanza en su página web.
Cabe recordar que las nuevas luces del Paseo Independencia fueron uno de los grandes alicientes de la Navidad de este último año en Zaragoza. El acto de encendido navideño se realizó en la plaza España y contó con la presencia de una gran multitud de curiosos que no quisieron perderse las nuevas luces de la principal vía comercial de la capital aragonesa ni tampoco la actuación de Juanjo Bona.
Corte mañanero en la avenida San José
Más complicado serán los trabajos de desmontaje de adornos navideños en el tramo de la avenida San José entre Tenor Fleta y Cesáreo Alierta que comenzarán este miércoles 4 y durarán hasta el jueves 5 en horario entre 7.30 y 15.00 horas.
El corte en la principal arteria del barrio obligará a modificar los recorridos del 39 y 40 que se desviarán por Tenor Fleta, Puente Virrey a la Avenida San José. Se han suprimido las paradas de la Avenida San José 133 y 97 mientras que se han habilitado las paradas Tenor Fleta 124 y Camino Puente Virrey/calle Pablo Remacha.
- Los cuatro colegios públicos que se han colado entre los 25 mejores de Zaragoza: desde programas de radio hasta mercadillos solidarios
- Encuesta de EL PERIÓDICO: El PP ganaría las elecciones en Aragón pero solo podría gobernar con Vox
- El Liceo Molière de Zaragoza, en venta: la red de la Misión Laica Francesa busca socio inversor en España
- Diamond Foundry empieza a reclutar en Zaragoza a los primeros directivos de su planta tecnológica: salarios de hasta 200.000 euros al año
- Una estación de esquí del Pirineo de Aragón se cuela en el top 6 mundial de mayores espesores de nieve
- Cierra por sorpresa un mítico bar de tapas del centro de Zaragoza: 'No es un adiós triste, es un gracias enorme
- Una tecnológica estadounidense invertirá 1.000 millones en Zaragoza en una industria de chips que creará hasta 300 empleos
- Los 'pueblos' de Vox en Aragón: estos son los municipios donde ganó en las últimas elecciones