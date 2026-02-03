Dos importantes avenidas de Zaragoza estarán cortadas al tráfico las próximas horas por la retirada de los adornos navideños

Ha pasado casi un mes desde que Zaragoza se despidió de la Navidad hasta el próximo mes de noviembre cuando las luces se vuelvan a iluminar. Hay algunos adornos que todavía se mantienen intactos en las céntricas calles del centro de la capital aragonesa a la espera de que los operarios los recojan hasta próximo aviso.

La desinstalación de las luces navideñas de dos importantes arterias de la ciudad como el Paseo Independencia o la avenida San José se realizará en las próximas horas obligando a cortar el tráfico durante varias horas.

Los trabajadores quitarán los adornos de la céntrica arteria comercial de Zaragoza del 4 al 6 de febrero entre las 1.30 y las 5.00 horas. Las líneas 21, 222, 32 y 35 se desviarán por Paseo La Mina, Paseo Constitución a sus recorridos habituales ha comunicado Avanza en su página web.

Cabe recordar que las nuevas luces del Paseo Independencia fueron uno de los grandes alicientes de la Navidad de este último año en Zaragoza. El acto de encendido navideño se realizó en la plaza España y contó con la presencia de una gran multitud de curiosos que no quisieron perderse las nuevas luces de la principal vía comercial de la capital aragonesa ni tampoco la actuación de Juanjo Bona.

Encendido de las luces de Navidad de Zaragoza / MIGUEL ANGEL GRACIA

Corte mañanero en la avenida San José

Más complicado serán los trabajos de desmontaje de adornos navideños en el tramo de la avenida San José entre Tenor Fleta y Cesáreo Alierta que comenzarán este miércoles 4 y durarán hasta el jueves 5 en horario entre 7.30 y 15.00 horas.

El corte en la principal arteria del barrio obligará a modificar los recorridos del 39 y 40 que se desviarán por Tenor Fleta, Puente Virrey a la Avenida San José. Se han suprimido las paradas de la Avenida San José 133 y 97 mientras que se han habilitado las paradas Tenor Fleta 124 y Camino Puente Virrey/calle Pablo Remacha.