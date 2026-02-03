Natalia Chueca propone 'retocar' de forma "quirúrgica" el Plan General para facilitar la construcción de vivienda pública y en los barrios rurales de Zaragoza

El equipo de Natalia Chueca al frente del Ayuntamiento de Zaragoza sigue impulsando medidas con el objetivo de facilitar la construcción de vivienda en la ciudad. La receta de los populares contra la crisis habitacional en la que está instaurado el país pasa, siempre han defendido, por aumentar la oferta del parque inmobiliario, favoreciendo la creación de nuevas promociones de vivienda privada y también levantando bloques de pisos públicos de alquiler. Así, argumentan, conseguirán contener los precios en una ciudad en la que, afirma la regidora, no han subido tanto como en otras ciudades, si bien el crecimiento interanual del metro cuadrado residencial superó el año pasado el 11% en la capital aragonesa.

En ese afán de flexibilizar la normativa para agilizar la construcción de vivienda, el área de Urbanismo que dirige Víctor Serrano ha impulsado una modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana que, entre otras cosas, permitirá a los promotores privados urbanizar sus parcelas de forma escalonada, según vayan construyendo, para acompasarse a la demanda y evitar así tener que incurrir en grandes costes que hacen que haya suelos en la ciudad, sobre todo en los barrios rurales, que llevan lustros atascados y sin salir al mercado. Asimismo, se va a permitir construir vivienda pública en suelos destinados a equipamiento sin tener que renunciar a estos servicios. ¿Cómo? Pues se podrán construir pisos públicos de alquiler encima, por ejemplo, de un centro cívico.

En concreto, son cinco las medidas o "herramientas" que se incluyen en esta iniciativa para cambiar el Plan General, una suerte de modificación 'ómnibus' que incluye varias reformas de la normativa del PGOU diferentes pero que persiguen un mismo objetivo: por un lado, facilitar la construcción de vivienda a los promotores privados en suelos que hasta ahora no resultaban interesantes o rentables para edificar por los costes impuestos por la estricta regulación urbanística; y, por otro, aumentar las posibilidades del consistorio de levantar pisos públicos usando parcelas a las que antes no se tenía acceso o eran inviables.

Se trata, ha explicado la alcaldesa, de "intervenciones quirúrgicas" que van a permitir "adaptar" un Plan General aprobado en 2001, en pleno 'boom' inmobiliario, "a la realidad actual". "Es una solución técnica con un gran impacto social", ha justificado. La modificación, nombrada como TR24/16, se llevará a la próxima comisión de Urbanismo (16 de febrero) para su aprobación inicial. Después se someterá a información pública y, una vez se hayan estudiado las alegaciones y enmiendas presentadas por los grupos y la ciudadanía, volverá a comisión para su aprobación definitiva "en junio o en julio".

Las 5 medidas que incluye el texto

El primero de los cambios que se introducirán en el PGOU en caso de que salga adelante la modificación es la división de los sectores en unidades más pequeñas para permitir que se urbanicen poco a poco. Así, por ejemplo, un promotor no tendría que urbanizar una parcela de miles de metros cuadrados cuando su intención es construir 20 viviendas unifamiliares en un barrio rural. Asimismo, las unidades que estén parcialmente terminadas podrán obtener permisos para que los compradores de viviendas en esos ámbitos obtengan la licencia de primera ocupación de su vivienda sin tener que esperar a que se desarrolle todo el ámbito para poder entrar a vivir.

La segunda medida es quizá la más compleja de entender para aquellos que son ajenos a la normativa urbanística, esto es, casi todo el mundo. Su implantación permitirá crear "áreas polisectoriales", lo que permitirá que "sectores de suelo urbanizable en la ciudad interior asuman cesiones de sistemas generales o costes de ejecución de infraestructura general en los barrios rurales". En la práctica, esto va a hacer más atractivo a los propietarios de suelos en los barrios rurales impulsar la construcción de viviendas en estas parcelas, puesto que obtendrán compensaciones que podrán aprovecharse e incluirse en suelos dentro de la Z-40. Esto permitirá adaptar, por ejemplo, el tipo de vivienda que se construye en los barrios rurales, donde la tipología más buscada son los unifamiliares. Sin embargo, según consta en el PGOU, en estas zonas se prevén también desarrollos de bloques de pisos en manzanas cerradas que no resultan atractivos para los moradores de estos barrios, lo que lleva a que no se construyan. Ahora, los promotores de estos suelos podrán reducir la edificabilidad para adaptarse a la demanda que se da en estas zonas del entorno de Zaragoza y, a cambio, obtendrá derechos que podrá intercambiar con otros propietarios de suelos dentro de la Z-40 que harán que no pierda rentabilidad.

Reunión este martes de los alcaldes rurales con Chueca. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El tercer cambio que se incluye en esta modificación ómnibus ampliará las opciones para el ayuntamiento de 'cobrarse' los aprovechamientos a los que tiene derecho cuando promotores privados desarrollan sus suelos. Una vez se apruebe el cambio normativo, las cesiones de sistemas generales (calles, suelos para equipamientos, parques) podrán sustituirse por parcelas en suelo urbano consolidado, por la ejecución directa de obras de urbanización o construcción de dotaciones; por la construcción de vivienda pública de alquiler; y por las compensaciones económicas destinadas a dotaciones o VPA. Esto servirá, afirmó la alcaldesa, para "paliar el déficit de dotaciones en barrios como Delicias, Centro, Las Fuentes y San José".

En cuarto lugar, se establecen mecanismos que permitirán la construcción de vivienda pública en parcelas residenciales situados en zonas pendientes de urbanizar mediante la ejecución de "servicios urbanos provisionales". Esto permitirá, por ejemplo, que se puedan levantar bloques de pisos en entornos que todavía tienen calles por terminar siempre que se cuenten con los servicios básicos necesarios (conexión a las redes de vertido, agua potable y luz, principalmente) aunque estos se presten mediante infraestructuras provisionales.

Y, por último, se va a permitir la construcción de vivienda de alquiler asequible en parcelas inicialmente destinadas a equipamiento sin tener que renunciar a construir esas dotaciones, aunque se excluyen parcelas destinadas a uso educativo o deportivo. Mediante este cambio, por ejemplo, el ayuntamiento podrá construir vivienda pública encima de un centro cívico, dando cabida en una misma parcela tanto a los equipamientos que necesitan los barrios como a vivienda pública, aumentando así las posibilidades y opciones a la hora de construir pisos de alquiler asequible.

Agilización de los trámites

El impulso de la modificación TR24/16 del PGOU se une, ha defendido la alcaldesa, a otras medidas ya aprobadas y que persiguen agilizar la construcción de vivienda, tanto pública como privada, para tratar de dar respuesta a una demanda que parece insaciable y tratar de frenar así la escalada de precios. Otras iniciativas en este sentido han sido la aprobación de la licencia exprés de obras, que recorta tiempos y exige menos burocracia para los promotores, y la construcción de 2.303 viviendas públicas de alquiler asequibles en la ciudad de Zaragoza de la mano del Gobierno de Aragón, unos pisos que, a diferencia de lo que prometen otros Gobiernos, ha insistido Chueca, están ya en construcción o lo estarán próximamente. "Nunca antes se había hecho", ha recalcado.

Según han informado fuentes del Gobierno municipal, el PP ha impulsado esta modificación sin haberse asegurado el apoyo de los grupos de la oposición, aunque se han mostrado optimistas con respecto a conseguir los votos a favor necesarios. Solo con Vox, siempre favorable a la flexibilización normativa, le bastaría para sacar adelante este cambio del Plan General de Ordenación Urbana. Los grupos de la oposición, no obstante, podrán presentar enmiendas en el proceso de información pública y negociar cambios con el equipo de Chueca entre la aprobación inicial y la aprobación definitiva de texto. Este mismo martes la regidora se ha reunido con los alcaldes de los barrios rurales de la ciudad para informarles ya de esta iniciativa.