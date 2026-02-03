Zaragoza en Común presenta 153 enmiendas al proyecto de presupuestos de Natalia Chueca para 2026

Zaragoza en Común (ZeC) ha presentado 153 enmiendas al proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza de 2026 con el objetivo de reorientarlos hacia los barrios, el refuerzo de los servicios públicos y las políticas sociales, frente a lo que han considerado un modelo centrado en “proyectos gigantes” y marcado por “recortes ideológicos”.

En rueda de prensa, la portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha explicado este martes que las enmiendas recogen propuestas trasladadas por barrios y entidades sociales y se presentan después de que “el PP haya incorporado todas las iniciativas de Vox” al proyecto presupuestario.

Tomás ha criticado que el Gobierno municipal “da la espalda a los barrios” y gobierna “desde una maqueta y no desde las calles”, ya que "prioriza iniciativas como Distrito 7 frente a las necesidades cotidianas de la ciudadanía". A su juicio, el presupuesto refleja la influencia de la derecha y la extrema derecha, con recortes en servicios públicos y una “agenda ideológica que afecta a políticas de igualdad, juventud y cooperación”.

Por su parte, el concejal de ZeC Suso Domínguez ha señalado que las enmiendas pretenden dar respuesta a una ciudad que, según ha afirmado, está “paralizada, sin ideas y orientada al consumo y el espectáculo”, con presupuestos que infradotan de personal los servicios públicos y fomentan la externalización.

Entre las principales medidas planteadas, ZeC ha propuesto destinar más de 8,5 millones de euros a vivienda pública de alquiler y que todos los ingresos municipales por venta de suelos se dediquen de manera íntegra a este fin.

Además, Domínguez ha compartido que se pretende crear un plan de urbanismo para los barrios dotado con 7 millones de euros y un plan de convivencia vecinal con actuaciones en mediación comunitaria y proximidad.

La formación también ha planteado 18 millones de euros para la lucha contra la pobreza, a los que se sumarían 2,5 millones contra la pobreza infantil, la creación de una red de espacios de conciliación familiar abiertos todos los días y la reapertura de las ocho zonas jóvenes cerradas.

En materia de personal, ZeC ha defendido un plan de choque que permita abrir centros públicos y frenar la externalización de servicios, así como la eliminación de convenios que han considerado “ideológicos y contrarios a la igualdad y a la libre elección de mujeres”. Asimismo, han propuesto recuperar las políticas de cooperación al desarrollo con una dotación de 3,5 millones de euros y suscribir un convenio con una agencia de Naciones Unidas en apoyo a Gaza.

En el ámbito medioambiental, Elena Tomás ha reclamado políticas “reales y eficaces” frente al cambio climático, con más inversión en refugios climáticos, sombra en los barrios y un programa plurianual de 1,6 millones de euros para la renaturalización de centros escolares, además de revertir recortes en educación ambiental.

Desde ZeC han pedido también reforzar la cultura y la educación como “derechos prioritarios para la infancia”, apoyar a creadores y productoras locales y recuperar iniciativas municipales.