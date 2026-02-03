Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zaragoza evalúa como "útil" un programa piloto de inclusión social en El Gancho

Según ha explicado Orós, el piloto se planteó para los meses de mayo y junio y comenzó a desarrollarse de forma efectiva en septiembre

Zaragoza evalúa como “útil” un programa piloto de inclusión social en El Gancho.

Zaragoza evalúa como "útil" un programa piloto de inclusión social en El Gancho. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ha valorado como “útil y positivo” el programa piloto de inclusión social desarrollado en el entorno Zamoray-Pignatelli, en el barrio de El Gancho, tras comprobar que ha permitido llegar a personas con “altísima vulnerabilidad” mediante un trabajo coordinado entre servicios sociales municipales y entidades del tercer sector.

Así lo ha señalado este martes en rueda de prensa la consejera de Políticas Sociales del consistorio, Marian Orós, al presentar el balance de este proyecto experimental iniciado en 2025, que se enmarca en las actuaciones sociales vinculadas al Plan Especial aprobado en 2022 para la zona, dotado con 67 millones de euros en infraestructuras, viarios y seguridad.

Según ha explicado Orós, el piloto se planteó para los meses de mayo y junio y comenzó a desarrollarse de forma efectiva en septiembre, con el objetivo de “sumar sinergias” entre las entidades que trabajan en el barrio con colectivos especialmente vulnerables.

El programa se ha centrado en la intervención con mujeres en contextos de prostitución, personas con adicciones, inclusión sociolaboral y población gitana. Para ello, el ayuntamiento trabajó en red con las entidades sociales de Cáritas Fogaral, el Centro de Solidaridad-Proyecto Hombre, la Fundación Federico Ozanam y el Secretariado Gitano.

“El valor de este programa no reside en la cantidad, sino en haber llegado a personas que necesitan una respuesta integral y coordinada”, ha subrayado la consejera. En el ámbito de atención a mujeres víctimas de trata, Cáritas Fogaral atendió a 36 mujeres, muchas de ellas en contextos de prostitución en calle, así como a 16 hijos e hijas, a los que facilitó espacios seguros y cobertura de necesidades básicas.

Además, Proyecto Hombre trabajó con siete personas con problemas de adicciones, a las que facilitó su acceso a recursos especializados. Por su parte, la Fundación Federico Ozanam acompañó a 25 personas en itinerarios personalizados de inclusión sociolaboral, con inserciones laborales efectivas y la incorporación de dos participantes como animadoras socioculturales en espacios municipales.

Asimismo, el Secretariado Gitano desarrolló actividades educativas y familiares con 47 personas, con especial hincapié en fomentar la convivencia y el uso de espacios comunitarios. El programa concluyó en diciembre con una jornada festiva en el solar de San Agustín, con talleres y actividades abiertas al vecindario.

El ayuntamiento prevé dar continuidad al proyecto en 2026 y reforzar su dimensión social con la implicación de más agentes y vecinos, al considerar que “solo una intervención integral, multisectorial y sostenida en el tiempo puede revertir la degradación del entorno”.

