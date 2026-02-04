La asociación Concepción Arenal pide frenar el museo de la Semana Santa en Zaragoza y mantener el uso educativo del edificio

El museo de la Semana Santa en Zaragoza está dando sus primeros pasos con polémica. Este martes la comunidad educativa del antiguo Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) Concepción Arenal ha pedido que regrese la actividad docente a la calle Santo Dominguito de Val, sobre todo porque el inmueble tiene documentado un uso educativo desde finales del siglo XIX.

La asociación formada alrededor del colegio Concepción Arenal destacan que el centro "ha sido una institución pionera y referente" en la educación de adultos en Aragón, consolidando una comunidad que actualmente integra a más de mil personas. Sin embargo, su trayectoria sufrió un revés drástico en el año 2024 cuando, tras detectarse grietas en su sede original, se ordenó "un desalojo inmediato" y el traslado a la antigua facultad de Educación en la avenida San Juan Bosco.

Con este "cambio forzoso", según lo califican, se enfrentaron "a la pérdida de instalaciones clave", como el módulo de repostería que no ha sido repuesto, y generó un vacío educativo en el Casco Histórico de Zaragoza al concentrar la oferta en una zona donde ya existen otros centros similares como el centro de educación de adultos Juan José Lorente de forma que en el área de Delicias y Universidad "se duplica la oferta innecesariamente".

La entidad, que ya ha recibido más de un millar de firmas de apoyo por parte de los vecinos de Zaragoza, afirma que pese a que el traslado se justificó por la urgencia de realizar obras en el edificio original, dichas actuaciones no se han llevado a cabo, manteniendo al centro "en una situación de provisionalidad e incertidumbre".

Los miembros de la asociación aseguran que si se consolida el museo de la Semana Santa perderán el espacio de referencia para ejercer su labor educativa. En este momento el edificio, que pertenecía al Gobierno de Aragón, ha sido revertido al Ayuntamiento de Zaragoza, por lo que se ha seleccionado como futura sede del nuevo centro expositivo.

Catas arqueológicas

El objetivo del consistorio es poner en marcha el museo de la Semana Santa en 2027 con una superficie útil total de 1.215,35 metros cuadrados. Al parecer, en el último semestre de 2025 se realizaron en el inmueble diversas catas arqueológicas que garantizan su estabilidad en el área que no será demolida.

Los firmantes indican que existen "numerosos edificios abandonados en el centro de Zaragoza" que podrían albergar un museo, dando nueva vida a esos espacios "sin perjudicar a la educación pública". Además recuerdan su trayectoria como espacio educativo desde que en el siglo XIX perdiera su función anterior como almacenes de grano y se transformara en un grupo escolar vinculado a la fundación La Caridad.

Fue en el curso 1982-83 cuando comenzó a funcionar en Zaragoza el primer y único centro específico dedicado exclusivamente a la educación de personas adultas, que adoptó el nombre de Concepción Arenal, en reconocimiento a la pensadora y reformadora social. Posteriormente, este modelo se extendería a otros centros. "Defendemos los servicios al ciudadano, la educación pública y un barrio con equipamientos útiles, por ello exigimos que el centro de educación de adultos Concepción Arenal vuelva a su sede", reiteran en su comunicado.