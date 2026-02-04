El Ayuntamiento de Zaragoza ejecutó 120,8 millones de euros en inversiones en 2025: estas fueron las principales obras

El Ayuntamiento de Zaragoza ejecutó en 2025 el 92,46% del Presupuesto Municipal, un porcentaje superior a los últimos cuatro años y que destaca por el récord histórico en los capítulos de inversión: 120.849.193,99 euros, un 17,7% más que el ejercicio anterior, tal y como ha informado la alcaldesa Natalia Chueca.

"Estamos llevando la ejecución del presupuestado hasta cifras récord, porque el dinero de los zaragozanos se transforma en obras y en servicios que mejoran la ciudad", ha señalado la alcaldesa. "Hay buena gestión, responsabilidad y compromiso para hacer lo que decimos que vamos a hacer. Y por eso es importante aprobar el Presupuesto de 2026 y seguir avanzando en la transformación de la ciudad, que es la mejor forma de devolver a los ciudadanos el dinero de sus impuestos y llevar a cabo los servicios públicos y las obras que se necesitan en todos los barrios", ha añadido Natalia Chueca.

En el conjunto del Presupuesto Municipal, la ejecución ascendió a 1.002.165.531,22 euros. El Presupuesto inicial era de 978.251.443 euros, por lo que se ha superado ampliamente esa previsión, debido a las incorporaciones de crédito que se ingresaron a lo largo del ejercicio, que llevaron a establecer un presupuesto definitivo de 1.083.929.621,59 euros.

Ahorrar

La alcaldesa Natalia Chueca y la concejala de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, han detallado los datos y han puesto en valor la capacidad del Ayuntamiento para gestionar un Presupuesto de esta dimensión priorizando los proyectos de inversión y los servicios públicos que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía. Al mismo tiempo, el ayuntamiento ha conseguido cumplir con los objetivos de estabilidad financiera y ahorrar 20 millones de euros en intereses de la deuda ya que el capítulo 3, el de gastos financieros, se ha reducido de 32,3 millones en 2024 a 12,3 millones en 2025 (un 62% menos).

"Hemos agilizado los procedimientos de contratación, hemos diseñado el Presupuesto para que tenga que sufrir las menores modificaciones posibles, hemos conseguido que los proveedores cobren lo antes posible y hemos maximizado todas las fuentes de financiación", ha expresado la consejera Blanca Solans. Por ello, el Gobierno municipal "ha podido ejecutar infraestructuras que incrementan el patrimonio de la ciudad y también servicios que tienen mucho que ver con la calidad de vida de los ciudadanos", ha explicado la consejera.

Inversiones más relevantes

Los 120,8 millones ejecutados en inversiones por el Ayuntamiento de Zaragoza durante 2025 suponen un nuevo hito en la trayectoria ascendente de los últimos años. La cifra es ya prácticamente el doble que en 2022 (60,9 millones), el triple que en 2019 (40,2 millones) y más del cuádruple de lo que se invertía en 2016 (28,5 millones).

Noticias relacionadas

En 2025 se llevaron a cabo inversiones muy relevantes para la transformación de la ciudad y la mejora de los servicios públicos, como la adquisición de autobuses eléctricos (8,9 millones) y de bicicletas públicas eléctricas (7,2 millones), la recuperación de las riberas del Huerva (10,5 millones), las obras de la antigua fábrica de Giesa para convertirla en la Ciudad del Cine (6,8 millones), las ayudas a la rehabilitación de vivienda (6 millones), mejoras del viario público (4,9 millones), la planta para el tratamiento de biorresiduos (4,6 millones), la reforma del Albergue Municipal (2,9 millones), la segunda fase de la avenida de Navarra (2,7 millones), el nuevo Centro Cívico Hispanidad (2,6 millones), la electrificación de las cocheras de los autobuses urbanos (2,3 millones), renovación de tuberías (2 millones), adecuación de alumbrado público (2 millones), obras en barrios rurales (1,9 millones) o la Operación Asfalto (1,7 millones), entre otros.