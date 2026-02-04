Dos influencers visitan uno de los bares con peores reseñas de Zaragoza y alucinan: "No se puede mentir tanto, estamos flipando"

El Tubo de Zaragoza es una de las insignias de la gastronomía de Aragón e incluso de España. Decenas de locales con ofertas tan variadas que muchos de sus usuarios más habituales varían su tendencia cada vez que pisan estas calles. Estos negocios llevan al pie del cañón durante años y tienen valoraciones de todo tipo de plataformas, lo que da pie a muchos comentarios favorables o perjudiciales para los mismos. Este es el caso de La Casa de las Migas, en la popular calle de los Estébanes, que con una valoración de 2.2 estrellas y 1.7 estrellas sobre 5 en Google y Tripadvisor respectivamente. Es por ello que dos conocidas influencers locales se han embarcado "a comprobar por ellas mismas" si esto reflejaba la realidad.

Ellas son Claudia SIerra y Pai Alcolea, ambas colaboradoras de la cuenta de curiosidades, planes y más actividades de Zaragoza Ciudad (@zgzciudad en Instagram). Ya se les han visto en múltiples ocasiones probando nuevas aperturas, bares y restaurantes escondidos de la capital aragonesa, por lo que no es de extrañar que El Tubo tenga su protagonismo de vez en cuando.

Más de 2.000 reseñas en el buscador de internet por excelencia puestas a prueba en persona en una rápida degustación de algunas de las ofertas de este negocio hostelero. Estas dos zaragozanas empezaban con un frito de mouse de morcilla a un precio de dos euros. Sierra aclaraba que "estaba buenísimo" y que era un precio bastante asequible para la zona céntrica en la que se encontraba.

Acto seguido cambiaban de ingredientes con un bocado de jamón y borrajas, marca de la tierra, a lo que Alcolea ha alucinado diciendo: "¡Qué bueno! Textura buenísima y suavecita!", segundo punto para el establecimiento, por el mismo precio.

Un plato de migas con longaniza de La Casa de las Migas / Tripadvisor

Por consiguiente no se podían marchar si probar el plato que dan nombre al bar: unas migas con longaniza y uva (8 euros). Es aquí cuando definitivamente las dos creadoras de contenido se empezaban a "confundir por la situación". la primera hacía una mueca de sorpresa tras llevarse la primera cucharada a la boca, admitiendo mientras las saboreaba en la boca, que estaban buenas. La segunda, ponía una pequeña pega diciendo que estaban sueltas, pero una cosa no quita la otra, "están buenísimas". "Yo no veo ningún problema en absoluto, al contrario. Hacía tiempo que no comíamos tan bien y tan barato", reafirma la aragonesa.

Terminaban esta valoración, ya fuera del establecimiento, tras haber salido "encantadas" con su comida. "Enfadadísima estoy, no se puede mentir tanto", declaraba Alcolea con un tono serio, a lo que añadía que tiene una "terraza preciosa" para ir en épocas como en verano.

"Estamos flipando, nosotras podríamos decir que no nos ha gustado nada y este video se nos haría viral. Estaba buenísima", apuntaba la joven, instantes antes de asegurar que iban a volver tras no estar nada de acuerdo con las críticas digitales que ha recibido La Casa de las Migas.