Margarita, una mujer de 69 años, se enfrenta este jueves a su desahucio en Zaragoza: "Esto pasa porque los rentistas quieren enriquecerse"

El Sindicato de Inquilinas de Zaragoza ha llamado a la sociedad civil a movilizarse ante un nuevo desahucio en la capital aragonesa. El lanzamiento está programado para este jueves, 5 de febrero, a las 10.30 horas. La afectada en este caso es Margarita, una jubilada de 69 años que reside en el paseo Constitución, a la altura del número 22. "Margarita ya se había acogido a la moratoria antidesahucios de 2025 para evitar terminar en la calle, ya que no tiene ninguna posibilidad de encontrar otro alquiler debido a como están actualmente los precios. Cobra una pensión de 800 euros", explica Luna por parte de la organización.

La mujer tenía un alquiler de 500 euros al mes, lo que supone un 62,5% de sus ingresos, aseguran desde el sindicato, lo que impide que pueda hacer vida. El desahucio de Margarita se dio a conocer hace unos días, después de que decayera en el Congreso de los Diputados el decreto ómnibus que incluía, entre otras medidas de carácter social, la paralización de los lanzamientos que afecten a personas vulnerables y que cumplan una serie de requisitos. El año pasado, esta mujer pudo acogerse a esta medida pero parece que ya no y, desde el sindicato explican que no han podido contactar todavía con el propietario de la vivienda, por lo que no saben si encaja dentro de los requisitos pactados entre el PSOE y el PNV que protege a los dueños de los pisos cuando estos solo tengan una propiedad.

El caso, defienden desde el Sindicato de Inquilinas, es que "esa moratoria ya era tan solo un parche momentáneo y profundamente insuficiente". "Seamos claras, estas cosas pasan porque los rentistas quieren enriquecerse con una necesidad básica y porque los políticos les ponen todas las necesidades para hacerlo", denuncian.

Sobre Margarita, explican, esta recurrió al sindicato en un momento muy avanzado de la tramitación de su desahucio, por lo que no pudieron establecer contacto ni negociar con el propietario del inmueble. Además, denuncian, durante estos años en los que la mujer ha estado viviendo allí, "Margarita ha solicitado en varias ocasiones a los propietarios diferentes arreglos en el piso sin que estos se hayan atendido".

"Sin instrumentos legales"

En esas, llegó un momento, debido al porcentaje de sus ingresos que tenía que destinar a pagar el alquiler, que Margarita no pudo hacer frente a la renta de su hogar, sin tener además alternativa puesto que con los 800 euros que cobra no puede permitirse alquilar un piso en Zaragoza. Desde el sindicato alertan de que todavía desconocen si esta jubilada puede acogerse a las condiciones del decreto pactado entre PSOE y PNV para poder quedarse en su casa y alertan de que, si no es así, "ya no existe un instrumento legal" para evitar que se vaya a la calle.

"Es por todo ello que el Sindicato de Inquilinas ha llamado a la movilización para parar el desahucio este jueves, 5 de febrero, con una concentración en la puerta de su casa a las 10.30 horas, en el número 22 del paseo Constitución. "El propio nombre del paseo nos invita a hacernos algunas preguntas: la gente suele decir que el artículo 47 de la Constitución protege el derecho a la vivienda, pero ya sabemos que en la práctica, lo que manda es el dinero y el derecho a la propiedad privada, que se ponen por encima de cualquier otra necesidad", critican desde el sindicato de inquilinas.